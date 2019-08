Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a respins sambata sugestia presedintelui american Donald Trump ca Rusia sa fie reinvitata la reuniunile G7 (format din principalele tari industrializate ale lumii), sustinand ca in prezent exista si mai multe motive pentru a tine Moscova in afara acestei…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…

- Jerrold Nadler, liderul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților din SUA, a declarat ca este de parere ca raportul întocmit de procurorul special Robert Mueller conține "dovezi substanțiale" ca președintele american Donald Trump a comis delicte și infracțiuni grave, informeaza agenția…

- Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri. In virtutea decretului care intra in vigoare de la semnarea sa, Rusia nu se mai conformeaza prevederilor tratatului. Decizia…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca este pregatit sa poarte discuții cu omologul sau american Donald Trump daca și cealalta parte este de acord, adaugând ca lansarea candidaturii lui Trump pentru un al doilea mandat ar putea complica relațiile dintre SUA și Rusia, relateaza Mediafax…

- Un tribunal polonez l-a condamnat joi pentru neglijenta in serviciu pe fostul sef de cabinet al lui Donald Tusk, din perioada cand acesta era prim-ministru, in legatura cu accidentul aviatic de pe 10 aprilie 2010 de la Smolensk, in Rusia, in care si-au pierdut viata presedintele de atunci al statului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca a fost informat de Moscova despre retragerea majoritatii personalului rus desfasurat in Venezuela pentru a sustine regimul lui Nicolas Maduro, relateaza AFP si Reuters. "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris…