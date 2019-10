Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a emis luni ipoteza potrivit careia kurzii i-ar putea elibera in mod deliberat pe 'unii' prizonieri din gruparea jihadista Statul Islamic, pe care ii detin, pentru a forta SUA sa se implice pe teren, de unde Washingtonul tocmai incearca sa se retraga, informeaza…

- ''Rugati-va pentru aliatii nostri kurzi care au fost abandonati rusinos de administratia Trump'', a scris el pe Twitter. ''Voi conduce eforturile Congresului de a-l face pe Erdogan sa plateasca scump'', a adaugat senatorul republican, care este de obicei un sustinator apropiat al presedintelui Donald…

- Presedintele republican al Comisiei Juridice a Senatului SUA a deschis marti calea catre o investigatie a acestui for legislativ asupra afirmatiilor nedovedite privind Ucraina ale avocatului personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, invitandu-l sa depuna marturie, relateaza Reuters."A venit…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat duminica pe Joe Biden, lansand noi acuzatii neverificate impotriva favoritului alegerilor primare democrate la scrutinul prezidential din 2020 si afirmand ca el ar trebui sa renunte la campanie, in contextul in care fostul vicepresedinte a trecut la contraofensiva,…

- Twitter a sters un meme-video publicat miercuri de presedintele american Donald Trump dupa ce a primit o reclamatie privind incalcarea drepturilor de autor, potrivit CNN, potrivit news.ro.Postarea lui Trump este vizibila, insa videoclipul nu poate fi rulat. Clipul editat era parte din videoclipul…

- Administratia Ashraf Ghani a transmis duminica, intr-un comunicat citat de Reuters, ca adevarata pace in Afganistan va fi posibila cand talibanii vor inceta violentele si vor avea discutii directe cu Guvernul, potrivit NEWS.ro. Presedintele american Donald Trump a anuntat sambata seara, pe…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Israelul ar da dovada de "o mare slabiciune" daca ar accepta intrarea pe teritoriul sau a doua membre ale Congresului SUA musulmane si propalestiniene, care intentioneaza sa se deplaseze in Teritoriile palestiniene, potrivit AFP citata de Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…