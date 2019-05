Presedintele american, Donald Trump, a afirmat duminica pe Twitter ca are in continuare incredere in liderul nord-coreean Kim Jong Un, in pofida negocierilor aflate in impas legate de programul nuclear si recentelor teste de arme efectuate de Phenian, relateaza AFP. "Coreea de Nord a lansat cateva arme mici, ceea ce i-a deranjat pe unii din tara mea si pe altii, dar nu pe mine", a scris pe Twitter Donald Trump aflat in prezent intr-o vizita oficiala in Japonia. "Am incredere in presedintele Kim ca isi va tine promisiunea pe care mi-a facut-o", a adaugat el. Pe de alta parte, presedintele american…