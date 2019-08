Stiri pe aceeasi tema

- Locatarul republican al Casei Albe Donald Trump, care a repostat pe Twitter un mesaj in care fostul presedinte democrat Bill Clinton este acuzat ca are legatura cu moartea investitorului in fonduri speculative Jeffrey Epstein, si-a lungit astfel lista tezelor teoriilor complotului la raspandirea…

- Moartea subita a miliardarului american Jeffrey Epstein naste controverse peste Ocean. Anchetat pentru trafic si exploatare de minore, omul de afaceri nu era sub supraveghere, desi mai incercase, cu o saptamana inainte, sa se sinucida.

- Epstein, in varsta de 66 de ani, a fost gasit sambata dimineata spanzurat in celula sa de la Correctional Metropolitan Center din Manhattan, si trebuia sa fie supravegheat la fiecare 30 de minute vineri seara de doi gardieni, insa aceasta procedura nu s-a respectat, asigura ziarul care citeaza o…

- Donald Trump a distribuit pe Twitter, dupa moartea lui Jeffrey Epstein, postarea unui actor conservator care sugereaza fara vreo dovada ca Bill Clinton ar fi implicat in moartea miliardarului acuzat de pedofilie si trafic de minori, relateaza The Independent.