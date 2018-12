Stiri pe aceeasi tema

- Cu parere de rau si regrete eterne, S.A.J. Constanta anunta trecerea in nefiinta a Rodicai Florea, nascuta la data de 20.11.1955.Rodica Florea si a inceput activitatea de asistent medical la data de 20.11.1979, la Statia de Salvare. La data de 01.06.1995, se infiinteaza Serviciul Judetean de Ambulanta…

- S a stins din viata bunica, sotia, mama si profesoara Rodica Mioara Coronea, un om care si a daruit intreaga existenta familiei sale , scolii si elevilor sai, luminand cu bunatatea si intelepciunea ei sufletele celor care au inconjurat o.Dumnezeu sa o odihneasca in liniste si pace. ...

- Compozitorul francez Francis Lai, premiat cu Oscar pentru coloana sonora a filmului "Love Story", a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani, a anuntat primarul orasului Nisa, Christian Estrosi, potrivit Variety.

- Cunoscuta soprana spaniola de origine catalana Montserrat Caballeacute; a murit sambata la spitalul Sant Pau din Barcelona la varsta de 85 de ani, potrivit unor surse spitalicesti, citate de EFE si AFP si Agerpres.roIndragita soprana era internata de la mijlocul lunii septembrie pentru o afectiune de…

- Soprana spaniola Montserrat Caballe a murit sambata, la varsta de 85 de ani, intr-un spital din Barcelona, unde se afla internata inca din luna septembrie. Decesul survenit in dimineata zilei de...

- Actrita Oltita Chirila, cunoscuta in special ca partenera de scena a lui Jean Constantin, s a stins din viata la varsta de doar 51 de ani. Dupa disparitia cunoscutului actor, Oltita Chirila se stabilise in SUA, acolo unde participa la spectacole in comunitatea romaneasca. Diagnosticata cu o boala cupmplita…

- Doliu in lumea artei. Artista Geta Bratescu, una dintre figurile centrale ale artei postbelice est-europene, a murit miercuri dimineața, la varsta de 92 de ani, au declarat pentru MEDIAFAX surse din familie.Vom reveni cu detalii.

- Actrita japoneza Kirin Kiki, cunoscuta si in afara granitelor tarii sale pentru rolurile din peliculele regizate de Hirokazu Kore-eda, a incetat din viata sambata in urma unui cancer, au anuntat duminica publicatiile japoneze, citand apropiati ai actritei, potrivit AFP si Agerpres. In varsta de 75 de…