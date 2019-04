DOLIU în CINEMATOGRAFIE. A murit un celebru producător. I-ai văzut cele mai tari FILME David Picker a decedat in locuința sa din New York, din cauza unui cancer la colon. Producatorul s-a nascut la New York in 1931. Cariera sa in industria cinematografica a inceput in 1956, cand a fost angajat in departamentul de publicitate al companiei de producție United Artists. Prima sa mare realizare profesionala a fost incheierea unei ințelegeri cu producatorii de film Harry Saltzman și Albert Broccoli, care a dus, in 1962, la lansarea seriei de filme "James Bond", una dintre cele mai de succes francize cinematografice din toate timpurile. In 1963, el a obținut drepturile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

