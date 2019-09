Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Portilor Deschise la Serviciul Judetean Valcea al Arhivelor Nationale (SJVAN) a fost un prilej inedit pentru a accede la documente rare, vechi de secole. Cel mai vechi dosar privind anchetarea unei crime, din 1852, a fost prezentat in premiera, pentru „Adevarul”.

- Potrivit unui raport al Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, toate parțile implicate in razboiul din Yemen comit incalcari grave ale drepturilor omului in aceasta țara, inclusiv crime, tortura și violuri, autorii nefiind aproape niciodata pedepsiți, potrivit France 24, scrie Mediafax.Anchetatorii…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat și al Luizei Melencum informeaza Romania24. Gheorghe Dinca a recunoscut ca el le-a omorat și pe Alexandra, tanara de 15 ani disparuta saptamana trecuta, dar și pe Luiza, fata de 18 ani…

- Un barbat de 60 de ani, din localitatea Tecuci, județul Galați, cautat de autoritațile din Italia pentru infracțiuni cuprinse in Codul Penal Italian, a fost prins de polițiștii din Alba. Pe numele lui G. Gheorghe a fost emis un mandat european de arestare. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, barbatul…

- Patru barbati si un minor, judecati pentru comiterea a patru crime, au fost condamnati de Tribunalul Vrancea la aproximativ 72 de ani de inchisoare. In plus, inculpatii trebuie sa plateasca si daune morale familiilor victimelor. In atac au murit, in vara anului 2017, trei membri ai aceleiasi familii…

- Cristian Sabou, tanarul de 27 de ani saltat de mascați miercuri dimineața la Dej, pentru o crima comisa in Marea Britanie in 2013, a fost prezentat joi magistraților din Cluj pentru confirmarea mandatului european de arestare. Intre timp, au inceput sa iasa la iveala și imprejurarile incredibile in…

- Cristian Sabou, tanarul de 27 de ani saltat de mascați miercuri dimineața la Dej, pentru o crima comisa in Marea Britanie in 2013, a fost prezentat joi magistraților din Cluj pentru confirmarea mandatului european de arestare. Intre timp, au inceput sa iasa la iveala și imprejurarile incredibile in…

- Fostul capitan de armata cipriot Nicos Metaxas a pledat vinovat, luni, la acuzatia de ucidere a cinci femei si doua fete, toate cu cetatenie straina, in ceea ce reprezinta cele mai grave crime in serie comise in Cipru pe timp de pace, transmite Reuters.