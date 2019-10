Doi bărbați au cerut protecție față de soțiile care i-au bătut ARAD. Weekend plin de violențe in Arad: doua femei s-au ales cu ordine de protecție pe numele lor dupa ce și-au agresat soții, o alta femeie a cerut protecție fața de soțul ei care a batut-o cu o racheta de tenis, ca mai apoi sa se impace, in timp ce un barbat pe numele caruia fusese emis ordin de protecție a incalcat interdicția de a se apropia de soția sa și de locuința in care locuiau impreuna. Nu doar femeile sunt amenințate sau/și lovite, ci și barbații. Așa s-a intamplat și la Nadlac, acolo unde polițiștii din oraș au fost sesizați de un barbat in varsta de 52 de ani despre faptul ca soția… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

