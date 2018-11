Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, exclusiv pentru MEDIAFAX, ca probabil, cu cererea DNA in cazul sau, se dorește ruperea coaliției, spunand ca prin hotararea din 2008 statul doar a intrat in legalitate cu privire la Microsoft. Tariceanu acuza și o campanie de "fake news" in cazul sau."Realitatea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, exclusiv pentru MEDIAFAX, ca probabil, cu cererea DNA in cazul sau, se doreste ruperea coalitiei, spunand ca prin hotararea din 2008 statul doar a intrat in legalitate cu privire la Microsoft. Tariceanu acuza si o campanie de "fake news" in cazul sau.

- Procurorii DNA anunta ca in cazul sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu, desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte de coruptie privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala cu sume de bani provenite de la o firma care ar fi obtinut contracte comerciale…

- DNA a cerut Parlamentului avizarea urmaririi penale impotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la 10 ani de cand era prim-ministru, pentru ca ar fi semnat doua acte adiționale privind Microsoft. „Nici nu știam și nici nu știu, pentru ca, pana in acest moment, nu am primit nicio astfel…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca nu are „temeri” ca ar putea fi pierduta majoritatea in Parlament, in urma unor posibile decizii de excludere a unor social-democrați PSD, la ședința Comitetului Executiv Național al PSD."Nu vreau sa ma amestec in aceasta…

- Presedintele Senatului a vorbit, luni seara, la Antena 3, despre zvonurile cu privire la ruperea coalitiei PSD-ALDE și cum au aparut acestea. „Am vazut zvonuri care s-au raspandit in stanga, dreapta, cu o rapiditate fantastica si care dadeau drept sigura, dar nu numai la nivel jurnalistic am auzit…

- Presedintele ALDE si al Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, invitat la emisiunea lui Mihai Gadea, la Antena 3, a comentat asupra informatiilor din ultimele zile, potrivit carora s-ar incerca ruperea coalitiei de guvernare. "Am vazut zvonuri care s-au raspandit in stanga si in dreapta…

- Liviu Dragnea a vorbit despre o eventuala rupere a coaliției PSD - ALDE! Marți seara, la Antena 3, Dragnea a confirmat ca in parteneriatul cu ALDE au fost și multe discuții contradictorii, dar nu se pune problema unei desparțiri. Mai mult, liderul PSD a anunțat ca ar vrea ca parteneriatul cu Calin…