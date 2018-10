Stiri pe aceeasi tema

- Dima Trofim a povestit pentru prima data care a fost unul dintre motivele pentru care a participat la ”Ultimul Trib”, emisiune care poate fi vizionata la Antena 1. ”Unul dintre motivele pentru care am mers in a fost sa o pot ajuta pe sora mea, care era bolnava. A fost ceva spontan și […] The post…

- Nathalie Ekeng a facut declarații cutremuratoare la mai bine de doi ani de la moartea fulgeratoare a mijlocașului camerunez. Soția fostului fotbalist de la Dinamo iși crește singura cei doi copii: Kim Anaia, care are 4 ani și șase luni, și pe Patrick Junior, 1 an și zece luni. Nascut dupa decesul fostului…

- Un copil de 11 ani, care suferea de cancer, i-a spus tatalui sau, inainte sa-și dea ultima suflare, ca vrea sa se faca bine. Callum Hall fusese diagnosticat cu leucemie in urma cu doi ani. A urmat nenumarate tratamente, a fost supus unui transplant, dar nimic nu a putut sa-i salveze viața. Medicii le-au…

- Magda Vasiliu a postat un mesaj emoționant pe Facebook, povestind despre operatia care a durat aproape opt ore. "Cu toții am așteptat, cu sufletul la gura, un rezultat pozitiv. Medicii ne-au anunțat ca totul a decurs normal, ca Vlad n-a avut nevoie nici macar de transfuzie, ca e stabil și…

- Sora lui Dima Trofin a murit la varsta de 40 de ani, dupa o lupta dura cu boala crunta, cancerul. Artistul se afla in Madagascar atunci cand a aflat cumplita veste. Rodica era bolnava de mai mulți ani. Sora actorului din “Pariu cu viața“ a murit la varsta de 40 de ani. Ultima fotografie cu fratele…

- Dima Trofim trece prin momente grele, una dintre surorile lui mai mari, Rodica, s-a stins din viața, dupa ce se luptase de ceva timp cu o boala grava. Atat artistul, cat și familia lui, sperau ca Rodica sa iasa invingatoare și sa fie alaturi de ei mulți ani. Din pacate, sora actorului din “Pariu cu…

- Mare, sarbatoare, mare in familia lui Mihai Morar! Este ziua de nume a mamei sale, iar prezentatorul TV i-a transmis un mesaj extrem de emoționant. (Console si accesorii gaming) Mihai Morar iși sarbatorește astazi mama! Prezentatorul TV și-a facut bagajele și a plecat in Baia Mare pentru a fi alaturi…