- Sute de francezi s-au strans din nou in centrul Parisului ca sa se roage si sa cante imnuri religioase, ca omagiu pentru catedrala Notre Dame, ramasa in picioare dupa cel mai grav incendiu din istoria sa. Presedintele Emmanuel Macron a promis ca lacasul de cult va fi reconstruit in cinci ani, in ciuda…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis marti ca Notre-Dame, catedrala emblematica a Parisului, devastata de un incendiu urias izbucnit luni seara, va fi reconstruita in termen de cinci ani, transmite...

- Presedintele american Donald Trump a adresat marti "condoleante" omologului sau francez Emmanuel Macron dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.

- Incendiul de la catedrala Notre Dame din Paris, de luni seara, a facut înconjurul lumii. La Paris, s-au luptat ore întregi cu flacarile. În România, însa, mulți și-au exprimat pe internet pareri...

- Imaginile cu valvataia care a inghitit o parte din cladirea Notre-Dame, unul dintre elementele de suflet a culturii si spiritualitatii francezilor, atat de cautata in vizitele lor de turisti din toata lumea, au fost greu de privit. In rastimpul, insa, in care unii francezi iesisera in strada sa se roage,…

- UPDATE ora 11:30 – Incendiul care s-a declansat luni dupa-amiaza tarziu si a devastat o parte din catedrala Notre-Dame din Paris este ‘stins’ in totalitate, a anuntat marti cu putin inainte de ora 10:00 (08:00 GMT) purtatorul de cuvant al brigazii de pompieri, relateaza AFP. ‘Tot incendiul este stins.…

- "Notre-Dame de Paris apartine intregii umanitati. A inspirat atat de multi scriitori, pictori, filosofi si vizitatori din toata lumea. Ce seara trista! Ce regretabil! Impartasesc emotiile cu natiunea franceza, care sunt si ale noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker…

