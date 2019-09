Hayley Atwell, alături de Tom Cruise în Mission: Impossible

Scenaristul şi regizorul Christopher McQuarrie a postat informaţia pe contul său de Instagram. El a postat o fotografie cu Atwell însoţită de mesajul "Should you choose to accept..." (Dacă doreşti să accepţi n.r.), mesaj care apare recurent în filmele seriei atunci când agentul… [citeste mai departe]