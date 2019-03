Stiri pe aceeasi tema

- Un martor a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca aproape 80% dintre salariatii de la DGASPC Teleorman cunosteau faptul ca doua angajate ale institutiei lucrau de fapt la PSD Teleorman. Cu toate acestea, a mai spus martorul, nimeni nu comenta, “de frica” sa nu isi piarda locul…

- UPDATE – 19.02.2019, ora 10:45 Instanta suprema a admis cererea depusa de Liviu Dragnea privind reaudierea sa in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, liderul PSD fiind citat pentru data de 18 martie. ‘Admite, in parte, cererile…

