- Condamnata la șase ani de detenție pentru dosarul Gala Bute, Elena Udrea, fost ministru al Turismului in timpul guvernarii PDL, este in prezent inchisa inr-un penitenciar din Costa Rica, acolo unde a ajuns dupa ce a fost reținuta de Interpol.Jurnaliștii Antena 3 susțin ca la data plecarii…

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza situația in care se afla fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, in prezent reținuta in Costa Rica, acolo unde a fugit dupa ce a primit o condamnare la șase ani de detenție in dosarul Gala Bute."Pe parcursul coborișului, Elena Udrea a avut o prestație…

- ANAF a demarat procedurile de recuperare a prejudiciului de aproape 3 milioane de euro in dosarul in care a fost condamnata Elena Udrea, au declarat surse din cadrul Fiscului, pentru G4Media.ro. Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare și obligata la plata prejudiciului si restituirea…

- Presa din Costa Rica este foarte interesata de Elena Udrea si Alina Bica, iar jurnalistii vorbesc despre o adevarata retea internationala care le-ar fi dus pe cele doua acolo. "Diario Extra" din Costa Rica explica de ce autoritatile din tara lor le-au ridicat acum pe Elena Udrea si pe Alina Bica,…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de Interpol în Costa Rica. Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, au fost retinute de catre INTERPOL în Costa Rica, fiind ridicate de catre autoritati de pe strada.

