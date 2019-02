Stiri pe aceeasi tema

- România a ramas fara singurul turneu WTA pe care-l organiza în fiecare vara, în luna iulie, la Bucuresti, asta dupa ce cel ATP patronat de Ion Tiriac a fost mutat si el la Budapesta.

- Dezastru total pentru Romania! Banca Naționala a Romaniei (BNR) a publicat datele conform carora balanța de plați a inregistrat un deficit de 9,41 miliarde de euro in 2018, cu 3,45 miliarde de euro mai mare fața de 2017.

- Chirurgul fals de origine italiana a fost arestat, joi noapte, pentru 30 de zile, dupa ce magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au admis cererea procurorilor. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au pus in miscare actiunea penala fata de falsul chirurg italian,…

- Alte 30 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 15.733, din care 60 de decese, spun reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), scrie news.ro.Potrivit CNSCBT,…

- Referindu-se la liderul PSD, corespondentul Le Monde scrie ca „oficial de stanga, virajul sau recent național-conservator, trezește temerea ca Romania, mult timp printre statele cele mai pro-europene ale continentului, se alatura acum taberei vecinilor suveraniști, unguri și polonezi”.Rezumind…

- "Un discurs corect din punct de vedere al limbajului de lemn bruxellez, dar care nu pune degetul pe nimic din ceea ce inseamna prioritatile Romaniei. As mai pune o intrebare: doamna premier nu a simtit nevoia sa primeasca un mandat de la Parlamentul Romaniei in vederea exercitarii presedintiei Consiliului…

- Vești proaste pentru romani. Una din bolile care a facut ravagii in anul trecut revine in forța pe final de an.Alte 21 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in șase judete si in municipiul Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Costin Georgescu a declarat, joi noapte, la Romania tv, ca proiectul de lege prin care UDMR a cerut autonomie speciala este gandit in afara granițelor țarii. "Problema este foarte grea și vine atunci cand sarbatorim 100 de ani pentru aceasta țara. Se știe clar ca nu vor fi acceptate de niciun…