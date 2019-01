Stiri pe aceeasi tema

- Jacline Mouraud, una dintre figurile proeminente ale miscarii "vestelor galbene", va infiinta un partid politic denumit "Emergentii" (Les Emergents), a declarat ea pentru AFP, confirmand astfel o informatie publicata in cotidianul Le Figaro, conform Agerpres. "Deocamdata, nu a fost depus niciun…

- „In urma cu un an, Macron era vazut de foarte mulți francezi ca un salvator al națiunii, un lider puternic și carismatic, care poate reda gloria și influența statului francez, puternic erodate in ultimii 20 de ani. Azi, și mai mulți francezi il percep ca o mare dezamagire, ca un pariu pierdut. Așa…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, l-a invitat duminica pe presedintele american Donald Trump, care a comentat printr-o serie de tweet-uri critice situatia legata de miscarea "vestelor galbene" in Franta, sa nu se amestece in politica interna franceza, informeaza AFP. "Ii spun lui Donald…

- Franta a devansat Danemarca fiind tara cu cele mai mari taxe in 2017, in conditiile in care veniturile din taxe ale guvernelor din tarile dezvoltate au atins un nivel record, arata datele publicate miercuri de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), date care insa nu il vor ajuta…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a cerut premierului Edouard Philippe sa organizeze o reuniune cu liderii principalelor partide si cu reprezentantii protestatarilor, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Francezii sunt mai putin multumiti de Guvern, iar Emmanuel Macron a pierdut patru puncte procentuale in noiembrie si a atins cel mai slab scor al popularitatii sale - de 25%, iar premierul Edouard Philippe sapte puncte - 34% -, potrivit unui sondaj Ifop, publicat in Le Journal du Dimanche (JDD),…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus miercuri ca doua țari aliate precum Franța și America ar trebuie sa se poarte una cu cealalta cu respect și ca Franța a fost un aliat al SUA, nu un stat vasal, dupa ce președintele Donald Trump l-a atacat pe Twitter, relateaza Reuters.

- Intrebat despre postarile in care Trump a criticat situatia Frantei in cele doua razboaie mondiale, Benjamin Griveaux a replicat: 'Ieri a fost 13 noiembrie. Noi comemoram asasinarea a 130 dintre compatriotii nostri in urma cu trei ani, la Paris si Saint-Denis. Asa ca voi raspunde in engleza: 'common…