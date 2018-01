Stiri pe aceeasi tema

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik, Octavian Racu. Subiectul relansarii relațiilor economice cu Rusia a fost unul dintre cele discutate în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, în seara de joi, 4 ianuarie. Invitații, în mare parte, s-au exprimat în favoare…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…

- Romania nu a fost și nici nu a devenit o ținta pentru brandurile puternice de lux. Ca volum și rulaj, nu vom ajunge prea curand sa ne comparam cu țari precum Franța, Germania, Italia sau Marea Britanie, unde luxul e la el acasa. Chiar și Turcia este departe de noi din acest punct de vedere, cu artere…

- Polonia, Ungaria și Cehia nu intenționeaza sa treaca la moneda unica europeana. Anunțul a fost facut de catre o sursa la Bruxelles in ajunul Summitului liderilor țarilor Uniunii Europene pentru dezbaterea situației in spațiul comunitar, preconizat pentru 14-15 decembrie, comunica RIA Novosti. In prezent,…

- Lansat ca o exclusivitate pentru cumparatorii de telefoane Pixel, serviciul Google Assistant poate fi instalat de acum si pe telefoane echipate cu versiunea Android 5.0 Lollipop, sau mai noi. Nu au fost uitate nici tabletele cu Android, chiar daca acestea pierd tot mai mult teren in fata noilor modele…

- Romania se situeaza pe locul al doilea in topul cheltuielilor din perioada sarbatorilor de iarna, urmand sa aloce aproape 32% din veniturile lunare, aproximativ 280 euro, mare parte din buget urmand a merge catre imbracaminte, dulciuri si jucarii. Potrivit unui sondaj de opinie, 75% dintre romani…

- Componenta terestra de la Deveselu a sistemului de aparare antiracheta AEGIS a fost declarata operationala pe 18 decembrie 2016, dupa aproape doi ani de constructie si aproape sase ani de la momentul in care Romania a fost de acord sa gazduiasca acest sistem, informeaza Mediafax. Baza militara…

- Inspectorii antifrauda fiscala din ANAF au identificat o firma care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 11.600.000 de lei in perioada 2016-2017, prin efectuarea de livrari intracomunitare fictive cu produse electronice, electrocasnice si accesorii in valoare totala de 58.400.000 lei,…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Peste 3.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere participa vineri, 1 Decembrie, incepand cu ora…

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- La sarbatoarea de 1 Decembrie, printre sutele de soldați care vor defila prin centrul Bucureștiului se va numara și un contingent al Armatei Nationale a Republicii Moldova.Plutonul moldovenesc, format din 33 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare, va defila in Piata Arcul de…

- Programul de la televizor se potriveste de cele mai multe ori cu pizza si pastele, asta de vreme ce in Italia 68% din totalul gospodariilor au televizorul pornit in timpul mesei. Dupa italieni si britanici (58%), romanii urmeaza in topul celor care obisnuiesc sa se uite la stiri, reportaje, filme…

- Televizorul este un oaspete nelipist de la masa de cina pentru mai mult de jumatate dintre romani, potrivit unui sondaj realizat in opt tari europene. Doar italienii si britanicii sunt mai lipiti de televizor in timp ce iau masa. Programul de la televizor se potriveste de cele mai multe ori cu pizza…

- Romanii cu profesii in domeniile medical si comercial au cele mai mari sanse de a avea intarzieri la plata datoriilor, conform celui mai recent studiu al grupului polonez de colectare de creante Kruk. Conform stufiului 47% si respectiv 50% dintre acestia au inregistrat in trecut restante…

- Romania se situeaza, dupa primele zece luni ale anului, pe pozitia 17 in UE, cu un volum de 88.805 autoturisme noi inmatriculate, o crestere cu +16.9% fata de perioada similara din 2016, informeaza ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Inmatricularile de autoturisme…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- 75% din tranzactiile online europene sunt realizate in țarile din Europa Centrala și de Vest, primele poziții fiind ocupate de Marea Britanie, Franța, Germania, Spania și Italia. Același trend ascend se resimte și in dinamica pieței locale. Potrivit datelor GPeC (www.gpec.ro), valoarea cumparaturilor…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…

- Europenii prefera tot mai mult cumparaturile online. Conform estimarilor eCommerce Foundation se așteapta ca valoarea cumparaturilor online sa creasca de la 523 miliarde în 2016 la 593 miliarde de euro în 2017. Cea mai rapida dezvoltare în eCommerce o au piețele din Europa…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat vineri, la Oradea, ca Romania este „victima unui jaf al gulerelor albe”, „care nu ține de legislația romaneasca sau de acțiunea guvernamentala”. „Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinaționale, raporteaza…

- Organizata de catre Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, expoziția va fi gazduita de Sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad, de pe strada Horia, numarul 10. Vernisajul va avea loc pe 16 noiembrie, de la ora 18, urmand sa participe cu lucrari 30 de artiști. Aceștia provin din…

- EUROSTAT: Peste 15% din populatia Romaniei se ocupa cu agricultura in 2015 Foto: Arhiva. Peste un sfert din populatia României se ocupa cu agricultura în 2015, ceea ce plaseaza tara noastra pe primul loc în Uniunea Europeana, unde media era de 4,4%, arata Eurostat. Acum…

- Cea de-a 17-a ediție a expoziției-târg „Fabricat în Moldova” se va desfașura între 31 ianuarie și 4 februarie la Moldexpo, cu genericul: „Fabricat în Moldova, fabricat pentru tine”. Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, a menționat…

- Vladislav Bordeianu Asta vara, la sesiunea a 41-a a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din Cracovia, padurile carpatine au primit statut de Patrimoniu Mondial. In total, la aceasta sesiune au fost luate sub protecția UNESCO vechile paduri de fag din 12 țari: Ucraina, Romania, Slovacia, Germania,…

- In medie, femeile au caștigat mai puțin decat barbații in toate statele membre ale Uniunii Europene, insa acest decalaj de salarizare variaza, arata datele Eurostat.In 2015, cel mai redus decalaj de salarizare intre femei și barbați se inregistra in Luxemburg și Italia (ambele cu 5,5%),…

- Aplicatia WhatsApp a picat, astazi, in mai multe zone din intreaga lume. Milioane de utilizatori nu pot accesa aplicatia. Site-ul downdetector.com publica o harta cu zonele afectate, din care se vede ca exista dificultați tehnice pentru utilizatorii din Marea Britanie, Germania, Belgia,…

- Astazi, în cadrul evenimentului Future Decoded din Londra, Microsoft Corp. a anunțat ca Microsoft HoloLens, primul computer holografic integrat din lume, ce ruleaza Windows 10, va fi disponibil pe 29 de piețe noi din Europa – Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Ceha,…

- Legumicultorii romani au produs anul trecut 12.350 tone dovleac si tartacuta, o productie recolata de pe o suprafata de 1.290 de hecatre de teren, care a plasat Romania pe locul sapte in UE, potrivit datelor Eurostat. Bulgaria este de departe cel mai mare producator de dovleac si tartacuta…

- Romania a inregistrat, in septembrie, una dintre cele mai mici rate ale somajului, de 5%, sub media de 7,5% a Uniunii Europene, potrivit unui raport al Eurostat publicat marti. Cele mai mici rate ale somajului au fost raportate in Cehia (2,7%), Germania (3,6%), Malta (4,1%), Ungaria (4,2%),…

- Pe 25 octombrie, ansamblul folcloric din Sinca Noua va reprezenta Romania la un Festival International de Folclor din Chile, dupa ce in anii trecuti dansatorii au fost in tari ca Germania, Turcia, Polonia, Belgia, Italia, Portugalia sau China. Ansamblul folcloric Sinca Noua cuprinde peste…

- Potrivit FranceAgriMer, acest recul de doua cifre al productiei europene de vin, care va atinge minimul istoric, se datoreaza in principal scaderilor inregistrate in cazul primilor trei mari producatori: Italia (minus 21%), Franta (minus 19%) si Spania (minus 15%). Comisia Europeana estimeaza…

- Pe 25 octombrie, ansamblul folcloric din Sinca Noua va reprezenta Romania la un Festival International de Folclor din Chile, dupa ce in anii trecuti dansatorii au fost in tari ca Germania, Turcia, Polonia, Belgia, Italia, Portugalia sau China. Ansamblul folcloric Sinca Noua cuprinde peste 40 de dansatori,…

- Romania (0,6%) si Italia (1,1%) au inregistrat cele mai mari scaderi ale lucrarilor de constructii, in august 2017 fata de aceeasi luna de anul trecut, la polul opus situandu-se Ungaria (36,8%), Polonia (23,2%) si Suedia (14,7%), potrivit unui raport al Eurostat publicat miercuri. In…

- Sunt reluate discuțiile despre cel mai amplu proiect de infrastructura din regiune, calea navigabila Gdansk–Galați, care strabate Europa de Est de la nord la sud, micșorând cu 4.000 de kilometri distanța strabatuta de navele de transport de marfuri de la Marea Baltica la Marea Neagra…

- Destinatiile preferate de romani pentru city-break. Cat costa Romanii sunt mai deschisi ca oricand sa calatoreasca si sa descopere destinatii noi si aloca totodata un buget mai mare pentru vacante fata de anii anteriori. Italia, Spania, Grecia si Marea Britaniei se regasesc in topul cautarilor pentru…

- Un numar record de 972,7 milioane de pasageri au utilizat transportul aerian anul trecut in Uniunea Europeana, in creștere cu 54,4 milioane sau 5,9% comparativ cu 2015, statele membre cu cele mai mari creșteri procentuale fiind Bulgaria (22,5%) și Romania (20,5%, pana la peste 15 milioane de pasageri),…

- Romanii care isi cumpara sejururile inca din aceasta toamna pot beneficia de reducerile de pana la 45%, a anuntat Christian Tour, unul din cei mai mari touroperatori din Romania. Potrivit sursei, mai mult de un sfert dintre romanii care vor pleca vara viitoare in vacante intr-o destinatie de litoral…

- In cazul Romaniei, marea majoritate din cei peste 15 milioane de pasageri care au utilizat transportul aerian in 2016, aproximativ 12,3 milioane, au calatorit intra-UE, 1,9 milioane au calatorit in afara UE si doar 895.000 au calatorit in interiorul granitelor. In 2016, cel mai mare numar…