Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele și actele unei persoane au fost gasite pe munte, jandarmii și salvamontiști aflandu-se la poalele Munților Postavarul, in zona localitații Rașnov, pentru a continua cautarile. Ar putea fi vorba de un pompier al ISU Mureș disparut in februarie pe munte, potrivit Mediafax.Citește…

- Un trecator a facut o descoperire macabra in Padurea Verde din Timișoara. un cadavru aflat intr-o stare avansata de putrefacție atartna de creanga unui copac. Cel care a vazut teribila scena a sunat la 112. Imediat, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, a notat tion.ro. Zona a fost imprejmuita…

- A fost gasit trupul fetitei romance de 8 ani, victima a militarului devenit criminal in serie, in Cipru, potrivit digi24.ro.Ramasitele fetei erau intr-o valiza, pe fundul aceluiasi lac toxic unde ucigasul si-a aruncat si alte victime. Tot acolo a fost gasit si cadavrul mamei ei, saptamana…

- Trupul unei femei, aflat in stare de descompunere, a fost gasit duminica, intr-un gemantan, in lacul extrem de toxic, aflat in proximitatea unei mine abandonate, la vest de capitala Nicosia. Printre victime se numara si o femeie de 36 de ani din Buzau si fiica acesteia, de numai opt ani. Politia din…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, disparut dupa ce a plecat sa se plimbe cu ATV-ul in zona Bekecs, de langa Sovata, județul Mureș, a fost gasit, dupa aproape 10 ore de cautari, mort intr-un lac, transmite Mediafax.Pompierii și salvamontișii din Mureș au inceput cautarile joi dimineața, dupa…

- Un cadavru mumificat a fost gasit duminica in judetul Arges, intr-o capela de rugaciuni din zona fostei vile din Micesti a lui Ceausescu. Cadavrul mumificat gasit langa vila lui Nicolae Ceausescu, intr-o capela de rugaciuni din Arges, ar apartine unui membru al familiei lui Istrate Micescu,…

- Politistii din Arges au anuntat, duminica, faptul ca un cadavru mumificat a fost gasit intr-o capela de rugaciuni din zona fostei vile din Micesti a lui Ceausescu, fost conac boieresc. Anchetatorii au inceput o ancheta in acest caz. Cadavrul urmeaza sa fie dus la Serviciul de Medicina Legala. (mediafax.ro)