Stiri pe aceeasi tema

- ''Daca viitorul premier este suficient de nesabuit incat sa incerce sa dea curs unui Brexit fara acord fara sa obtina consimtamantul acestei Camere, ori sa intrerupa activitatea parlamentului pentru a forta un Brexit fara acord, atunci parlamentul are mijloacele sa impiedice acest lucru'', a spus…

- Alegerea unui nou premier in Marea Britanie nu va modifica acordul de retragere incheiat intre Uniunea Europeana si premierul demisionar Theresa May, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene citat de Reuters. In acelasi timp, intrebat in legatura cu angajamentul anuntat…

- Membrii Partidului Conservator britanic vor vota pentru alegerea succesorului premierului Theresa May in cursul saptamanii care va incepe pe 22 iulie, s-a comunicat marti de la sediul central al formatiunii, potrivit Reuters. Theresa May va demisiona vineri din functia de lider al conservatorilor,…

- Marti, premierul britanic, Theresa May, le-a propus deputaților sa voteze un "nou acord Brexit", încercând astfel sa iasa din impasul procesului de ieșire din UE, amânat de mai multe ori.Iata scenariile posibile:1. Iesirea fara acord pe 31 iulieÎn saptamâna…

- Theresa May urmeaza sa le prezinte deputatilor, in saptamana care incepe la 3 iunie, proiectul de lege cu privire la Brexit, o versiune revizuita si completata care cuprinde Tratatul retragerii incheiat cu Bruxellesul, pe care deputatii l-au respins deja in trei randuri.In cazul - improbabil…

- Partidul Conservator al premierului Theresa May a pierdut sute de locuri în alegerile locale desfasurate joi în Regatul Unit, mai multe voci din partid cerând din nou demisia liderului conservator, transmite sâmbata dpa.

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a votat miercuri pentru inceperea dezbaterilor la legea care ar obliga-o pe sefa guvernului, Theresa May, sa ceara o amanare a Brexit-ului pentru prevenirea riscului ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord la 12 aprilie, transmite Reuters,…

- Premierul britanic, Theresa May, a indicat marti ca va cere o noua amanare a termenului pentru a conveni cu liderul opozitiei laburiste un acord de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, ea incercand astfel sa iasa din impasul referitor la Brexit care i-a infuriat pe multi din cadrul partidului…