Denisa Moga lanseaza single-ul „Maker”

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, revine cu single-ul „Splashin”, piesa care va anima atmosfera cluburilor in perioada sarbatorilor de iarna si nu numai. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada, Rich…

- Proiectul Carla’s Dreams a intrat in faza nocturna. Aceasta faza denumita „Nocturn” va cuprinde 6 istorii, povestite de 6 personaje in decurs de aproximativ 200 de zile. Vor fi lansate aproximativ 13 piese, un sir de testimoniale explicative, dar si alte material, inclusiv muzicale.

- Artistul de origine turca, Serkan, lanseaza alaturi de Veo o noua piesa cu videoclip, „Guzel”. Cu versuri in limba turca si engleza, single-ul este compus de catre cei doi artisti impreuna cu Cristian Pistol. „Guzel” („Frumoaso” in limba turca) este o piesa cu influente orientale care iti ofera o stare…

- Are ochi unici in lume si o privire ca nimeni altcineva! Lenna atrage insa acum atentia cu un single dedicat femeilor, intitulat sugestiv “Porque Soy Mujer”, al carui videoclip s-a filmat in Mexic, alaturi de BackSickCans. Piesa pe care Lenna o interpreteaza alaturi de trupa BackSickCans, din care fac…

- Tulbur Apele lanseaza „Nebun dupa ea”, prima piesa din cariera muzicala, extrasa de pe albumul pe care artistul urmeaza sa il lanseze. Single-ul este compus de catre Tulbur Apele, iar videoclipul este regizat de Mircea Palamari. „«Nebun dupa ea» este despre o dragoste platonica, mai degraba. Am compus…

- Voltaj se reinventeaza și lanseaza „Amprente”, o piesa cu un sound surprinzator care se imbina perfect cu vocea solistului, Calin Goia. Single-ul este compus de catre trupa impreuna cu cei de la EpiQ, iar videoclipul este regizat de Silviu Mindroc. „«Amprente» aduce multe premiere pentru noi. Este o…

- Picioarele inainte, fara frica si play-ul pe noul single Tranda! Tranda lanseaza un nou single extras de pe urmatorul album. Piesa se numeste „Picioarele inainte” si este al treilea track care ajunge in online, de pe materialul discografic intitulat „NORD”. Ca si in cazul celorlalte piese, si noul single…