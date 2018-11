Demonstratii la Budapesta: mii de oameni cer ca universitatea fondata de Soros sa nu paraseasca Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Central Europeana (CEU) a anuntat ca isi va muta sediul la Viena daca guvernul premierului Viktor Orban nu este de acord ca, pana la 1 decembrie, sa asigure un cadru legal pentru continuarea activitatii CEU in Ungaria. Participantii la demonstratia care a avut loc in fata cladirilor…

- Un program experimental care va verifica cu ajutorul inteligentei artificiale afirmatiile persoanelor care trec punctele de frontiera va incepe sa fie testat in curand de Uniunea Europeana. Programul numit iBorderCtrl va functiona la patru puncte de frontiera din Grecia, Ungaria si Letonia,…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, care a candidat din partea Partidului Social Liberal, a castigat duminica alegerile prezidentiale organizate in Brazilia, dupa ce a obtinut 55% din voturi. Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, l-a sunat pentru a-i transmite felicitari. Fernando…

- Comisia Europeana a reactionat, joi, dupa ce Tudorel Toader a declansat, miercuri seara, procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar. "Comisia Europeana, impreuna cu alti parteneri internationali si statele membre, au subliniat in mod repetat ca independenta sistemului…

- Premiile Oscar vor fi decernate in primavara lui 2019. La categoria filme straine, din Romania are sanse sa ajunga productia regizata de Radu Jude. Filmul "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari", regizat de Radu Jude, este propunerea Romaniei pentru premiile Oscar de anul…

- Dacia are parte de un an excelent in ceea ce priveste vanzarile. Producatorul auto de la Mioveni e prezent cu doua modele in Top 10 al celor mai bine vandute vehicule din Europa in luna august, scrie Best Ride. Dacia Duster se afla pe pozitia a 7-a, cu 17.500 de unitati comercializate,…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, afirma ca proiectul UE este in "pericol de moarte", adaugand ca "unii din interiorul Europei vor sa slabeasca sau sa distruga" proiectul, printre ei fiind "Romania, Polonia, Ungaria si Guvernul Italiei", potrivit Politico.eu. "Din punctul…