- „Am promis ca Declarația 600 va disparea. Am cerut o noua reglementare sa vina in sprijinul contribuabilului prin simplificare și justificare raționala a procedurilor. Vom adopta ordonanța prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS și CASS. In primul rand, persoanele…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat ca actul normativ "schimba fundamental" mecanismul de plata a contributiilor. "Această ordonanţă de urgenţă…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. „Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism. Trecem de la un sistem…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ "schimba fundamental" acest mecanism de plata a contributiilor. "Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental…

- Un contribuabil poate beneficia de o reducere de 5% a contributiilor platite catre stat daca plateste anticipat pana la finalul anului si inca 5% daca depune declaratia unica online, reducerea totala fiind de 10%, iar cei care sunt si salariati vor fi scutiti de plata CAS si CASS in cazul veniturilor…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legislativ privind Declaratia unica, care simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, contributiile pentru pensii si contributiile pentru sanatate.

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, informeaza HotNews.ro. “Astazi vom adopta Ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS si CASS”, a ...

- Guvernul va adopta joi OUG referitoare la declaratia unica, care va simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS, a declarat joi premierul Viorica Dancila, inaintea sedintei de Guvern. Ministerul de Finante a anuntat, la inceputul acestei luni,…

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astăzi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaraţia unică. (...) Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom adopta Ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS…

- Termenul de depunere pentru Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, care va inlocui 7 formulare, inclusiv Declaratia 600, va fi 15 martie, nu 31 martie, cum se anuntase initial. Pentru anul acesta, termenul ramane pe 15 iulie. Ministerul…

- DECLARAȚIA UNICA. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finantelor…

- Conform unui proiect de act normativ al Ministerului Finanțelor Publice, contribuabilii pot avea reduceri de pana la 10% pentru plata anticipata a impozitului și contribuțiilor sociale. Autoritațile vor sa incurajeze, prin reduceri de taxe, plata anticipata a obligațiilor fiscale datorate de persoanele…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, scrie News.ro. "Declaraţia unică" va comasa şapte declaraţii,…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane…

- NEWS ALERT Ce a decis Guvernul cu Formularul 600. Vezi modificarile Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Guvernul pune in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta care prevede comasarea a sapte declaratii fiscale, precizand ca Executivul incurajeaza depunerea acesteia in mediul online.…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie să facă…

- 'Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR), alaturi de toate bancile centrale membre ale Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC), a aderat la Codul global de conduita pe piața valutara (denumit in continuare „Codul”), a transmis, astazi, BNR. Codul contine un set de principii general recunoscute drept…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan.

- Guvernul trebuie sa intervina și sa clarifice ca persoanele care obțin venituri din activitați independente vor ramane asigurate in sistemul de sanatate și dupa 25 martie, moment la care ar trebui sa plateasca din nou CASS ca sa nu ramana fara asigurare. Situația acestora s-a complicat dupa ce Guvernul…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Guvernul a decis astazi sa amane pana pe 15 aprilie 2018 termenul de depunere a Declarației 600. Ministrul Finanțelor a anunțat anterior ca Guvernul va amana termenul de depunere, dar amanarea va fi decisa „in vederea eliminarii acestui formular”. „Vom amana termenul de depunere, dar il…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniştrilor, luni seară, în prima întâlnire în această…

- Declarația 600 va fi eliminata, astfel ca persoanelor fizice care trebuie, conform legii actuale, sa depuna formularul la Fisc pana la 31 ianuarie le este transmis chiar de ministrul Finanțelor ca nu are rost sa mai depuna documentul. Aceasta deoarece Guvernul va amana termenul de depunere,…

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosinței bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, investiții, asocieri cu persoane juridice sau din alte surse vor fi obligate sa depuna formularul 600 in aceleași condiții ca și pana acum,…

- Apele au inceput sa se agite din nou in jurul declaratiei 600, document ce ar trebui completat si depus de o parte din persoanele care obtin venituri din activitati independente. Dupa ce au aparut numeroase voci care au contestat utilitatea formularului si au acuzat ca nu face decat sa mareasca birocratia,…

- Declarația 600: Termenul de depunere, amanat pana la 31 martie Declaratia 600, care a dat batai de cap catorva sute de mii de romani, ar putea suferi modificari, pentru a fi eliminate dificultatile din prezent. Noul termen de depunere a declaratiei 600 va fi amanat pana la 31 martie, scrie Economica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 31 martie, transmite News.ro. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au avut o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD. Liviu Dragnea a anuntat ca termenul de depunere a formularului va fi amanat pana in 1 martie. Guvernul va urma sa dea o ordonanta, in prima sedinta,…

- Liviu Dragnea a anunțat ca termenul de depunere a formularului va fi amânat pâna în 1 martie. Guvernul va urma sa dea o ordonanța, în prima ședința, prin care se va amâna termenul de depunere de la 31 ianuarie la 1 martie.

- Noul termen de depunere a declaratiei 600 va fi amanat pana la 31 martie, scrie Economica citand unele surse. In plus, ar putea fi facute modificari si la plafon (1.900 de lei pe luna, 22.800 de lei pe an), astfel incat mai putine persoane sa fie obligate sa depuna fomularul 600 la ANAF. Declaratia…

- Declarația 600 trebuia depusa pana la 31 ianuarie 2018 de catre cei care, in 2017, au obținut venituri din activitați independente, chirii, drepturi de autor, din agricultura, echivalente cu cel puțin 12 salarii minime pe an, indiferent daca au obtinut si venituri de natura salariala. Citeste…

- Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 31 martie, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: Vesti DEVASTATOARE…

- Incepand cu anul 2018, mai multe declaratii fiscale vor trebui depuse, obligatoriu, prin intermediul internetului. Potrivit Ordinului 2.326/2017 al presedintelui ANAF, din acest an vor trebui depuse online nu mai putin de 13 declaratii fiscale. Declaratii Astfel, vor fi depuse online:…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- PNL a acuzat duminica Guvernul ca a mai introdus o noua obligatie declarativa, "complet inutila", Formularul 600", prin care, potrivit unui comunicat de presa al liberalilor, "sunt sanctionati cetatenii activi".

- Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit/venit/dividende, a impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. In acest sens, Guvernul a aprobat joi o ordonanta…

- Plata contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitați in cont unic la Trezorerie a fost amanata sase luni, a anuntat Guvernul intr-un comunicat de presa. Ministrul Finantelor, Ionut Misa,…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale in cont unic la Trezorerie, potrivit unor informatii oficiale. Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi exista un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea…

- „ANAF reamintește contribuabililor ca, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care scadența și/sau termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie, sunt scadente și/sau se declara pana la data de 21 decembrie…