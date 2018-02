Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a fost sambata tinta criticilor unei eleve de la liceul din Florida unde 17 persoane si-au pierdut viata sub gloantele unui criminal, pentru legaturile sale cu National Rifle Association (NRA), puternicul grup de lobby favorabil armelor de foc, relateaza AFP. "Tuturor…

- Presedintele Hassan Rouhani a declarat sambata ca Iranul va respecta obligatiile acordului nuclear international din 2015, semnat cu sase puteri mondiale pentru a-i limita controversatul program nuclear.Declaratia a fost facuta de Rouhani la un eveniment in New Delhi, potrivit Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza AFP.

- Fostul presedintele american Barack Obama a cerut modificarea legislatiei in domeniul armelor de foc, parand sa critice actiunile insuficiente in acest domeniu ale succesorului sau, presedintele Donald Trump.

- Doliu in sport. Un fost mijlocas la Celtic și Manchester United, a murit la doar 36 de ani Jucatorul s-a stins din viata la doar 36 de ani, dupa o perioada de trei luni in care s-a luptat pentru a invinge cancerul la pancreas. Retras din activitate în iarna lui 2017, dupa o ultima aventura…

- "Viețile oamenilor sunt distruse de o simpla acuzație. Unele sunt adevarate, altele sunt false. Unele sunt vechi, altele sunt noi. Nu exista nicio recuperare pentru cineva acuzat in mod fals - viața și cariera au disparut. Mai exista un proces corect?", a scris, pe Twitter, președintele Donald Trump.…

- Tariceanu: PNL a ramas liberal doar cu numele. E un fel de „fata in casa” a statului paralel Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, ca ALDE este singurul partid liberal, in vreme ce PNL a ramas doar cu numele, dar in realitate este „o fata in casa” a statului paralel. Liderul ALDE,…

- "A-l concedia pe Rod Rosenstein (numarul doi din Departamentul Justitiei), cadre din conducerea Departamentului Justitiei sau pe Bob Mueller (procurorul special insarcinat cu ancheta asupra ingerintei ruse) ar putea crea o criza constitutionala fara precedent" din epoca Nixon, au avertizat liderii…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Dragostea adevarata exista! Iar cuplul Biel-Timberlake se bucura de ea din plin, chiar și la cinci de ani de la casatorie. Mesajul recent postat de Jessica, și adresat lui Justin Timberlake, e de-a dreptul emoționant și ne dovedește ce relație minunata exista intre cei doi soți! Ieri a fost ziua lui,…

- Actorul Ion Apostoliu a incetat din viața. Primarul municipiului Botoșani a transmis un mesaj de condoleanțe. Ion Apostoliu, un cunoscut actor al teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, s-a stins din viața . Actorul a murit la varsta de 81 de ani. Ion Apostoliu s-a stins din viața in spital, la Iași,…

- Guvernul nu are intenția de e emite o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penale Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E…

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…

- O declaratie a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, potrivit caruia calotele glaciare „stabilesc recorduri", i-a uimit pe oamenii de stiinta. Afirmația vine in contextul in care mare parte din cantitatea de gheata de pe mapamond se topeste din cauza incalzirii globale.

- Dragnea: Nu exclud introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, luni, inaintea CExN, ca nu exclude introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare, el aratand ca CExN va dezbate in aceasta perioada, pana la finalul saptamanii,…

- Termenul de depunere a declaratiei 600 se amana pentru 31 martie(surse economica.net) Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna, va fi amanat…

- Scade leul. Euro, la un nou maxim istoric Potrivit datelor afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) vineri, euro a depasit cotatia record din data de 16 ianuarie. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, în crestere 1 ban, respectiv…

- Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI) il investigheaza pe un binecunoscut bancher rus, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, pe care il suspecteaza ca a transferat sume de bani in contul „Asociației Naționale a Armelor” din SUA (NRA), intr-un efort de spirjinire financiara a lui Donald…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Liderul SUA, Donald Trump, a spus ca este deschis la convorbirile cu Coreea de Nord la momentul potrivit și în circumstanțe corespunzatoare, conform unui comunicat emis de Casa Alba. De asemenea, Trump a mai spus, la o zi dupa ce Coreea de Nord și de Sub au avut discuții dupa mai…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura nu ar reduce la tacere un politician ci ar genera cu siguranta discutii. „Twitter exista pentru a servi si ajuta la dezvoltarea conversatiei publice, globale", citeaza The Hollywood Reporter. Declaratia oficiala a serviciului online a venit…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana…

- Platforma Twitter a primit sesizari din partea mai multor utilizatori cu privire la mesajul in care presedintele american Donald Trump vorbeste despre "butonul nuclear mai mare si mai puternic" decat al liderului nord-coreean Kim Jong-un, insa serviciul de social media sustine ca acesta nu ii incalca…

- Kim Jong-un ameninta! Donald Trump este principala tinta a liderului nord-coreean. Liderul de la Phenian a indemnat luni Coreea de Nord sa produca in masa focoase nucleare si rachete balistice.A

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina „fara intirziere” asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept „nula si neavenita”, transmite News.ro.…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic.

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati în judecata sub acuzatia ca au omis sa îsi declare toate bunurile în declaratia de avere. Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump…

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…

- Autorul atentatului de luni dintr-un tunel al metroului new-yorkez, Akayed Ullah, a postat luni pe Facebook, inaintea atacului, un mesaj in care ii transmitea președintelui american Donald Trump ca a 'eșuat in a-și proteja țara', transmit dpa și AFP, citand din actul de inculpare. 'Trump, ai eșuat sa-ți…

- Administratia SUA a distrus sansa reducerii tensiunilor cu Phenianul, trimitand semnale contradictorii prin intermediari rusi, a declarat vineri, la Viena, ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, informeaza dpa. Declaratia sa a adus informatii suplimentare despre la politica SUA…

- Criza de la Ierusalim | Ce apune Teodor Melescanu despre decizia lui Trump Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, afirmand ca decizia constituie "o noua abordare" in efortul de solutionare a conflictului israelo-palestinian.…

- Ambasada israeliana la Bucuresti a transmis, joi, un mesaj de multumire pentru presedintelui Donald Trump ca urmare a recunoasterii de catre SUA a Iersusalimului drept capitala a Israelului, ambasada apreciind decizia lui Trump drept ”curajoasa si corecta”. ”Ii multumim presedintelui Donald…

- Proteste și altercații au inceput in Cisiordania (West Bank), dupa ce Donald Trump a anunțat recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Israelul a trimis sute de trupe spre regiunea Cisiordania.

- Mișcarea islamista Hamas a facut apel joi la o noua revolta populara a palestinienilor dupa decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza France Presse și DPA. * Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul Ierusalim…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters."Este…

- Președintele Israelului, Reuven Rivlin, l-a felicitat miercuri pe omologul sau american Donald Trump pentru ca a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a statului israelian și pentru ca a anunțat ca va da instrucțiuni pentru mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv in Orașul Sfant, informeaza…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, isi va anunta miercuri asteptata decizie asupra recunoasterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului si a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE preluat de agerpres, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe.…

- Donald Trump afirma ca l-a demis pe Michael Flynn din functia de consilier prezidential pentru ca stia ca acesta mintise in ancheta FBI. Declaratia lui Trump poate avea efecte juridice, susțin...

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- “Este absolut iresponsabil din partea majoritatii parlamentare ca a provocat o criza diplomatica de un asemenea nivel cu cel mai important aliat al României. Cei din PSD se simt deranjati ca suveranitatea Parlamentului ar fi stirbita de declaratia Departamentului de Stat. Întrebarea…

- Mesajul geopolitic va juca un rol important la urmatoarele alegeri parlamentare care vor avea loc in anul 2018. Declaratia a fost facuta de presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in cadrul unei editii speciale la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN.

- Președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj chiar de Ziua Recunoștinței in care promite ca va inlocui ObamaCare cu un alt mecanism in sectorul sanatații. ”Costurile ObamaCare se duc in sus, sus, sus, exact cum estimam de doi ani. ObamaCare este produsul democraților și este un dezastru.…