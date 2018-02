Stiri pe aceeasi tema

- Daca angajatul este deranjat de șef in timpul liber chiar și cu un telefon, ar trebui recompensat de angajator cu bani sau zile libere. Este o decizie a Curții Europene de Justiție, sesizata de un cetațean belgian, și se aplica tuturor țarilor din Uniunea Europeana.

- Un angajat care in timpul liber este obligat de angajator sa raspunda la telefon si sa ajunga oriunde ii cere acesta din urma intr-un scurt interval trebuie considerat program de munca, se arata intr-un comunicat de presa al Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

- Justitia europeana a condamnat joi Polonia pentru ca aceasta a incalcat in mod "persistent" legislatia europeana asupra calitatii aerului, depasind regulat pragurile privind particulele fine din atmosfera, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Deciderea unor eventuale sanctiuni pentru aceasta…

- Danezii sunt pe cale sa cheltuieasca cei mai mulți bani din ultimii 12 ani, dupa mai mult de cinci ani de dobanzi negative. Țara care domina clasamentul ONU al celor mai fericite popoare de la inființarea acestuia, in 2012, este din ce mai optimista, potrivit unui barometru al increderii consumatorilor,…

- Sindicatul Politistilor Europeni „Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor

- Curtea de Justitie din Bratislava a refuzat, marți, 13 februarie, sa-l absolve pe premierul Andrej Babis de acuzații de cooperare cu poliția secreta cehoslovaca. La douazeci și opt de ani de la prabușirea regimurilor comuniste din Europa, trecutul responsabililor politici ramane un subiect delicat,…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Alba Iulia este un centru regional important in ceea ce privește Justiția și instituțiile ei. In contextul recent creat de protestele grefierilor din Romania, Asociația ”Justiția Pro Cetațean” a realizat o discuție ampla cu Adrian Mircea Dondoș – grefier la Curtea de Apel Alba Iulia și președinte al…

- Fostul primar al Slatinei Darius Valcov, in prezent consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, a fost condamnat joi, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. In dosar, Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de…

- Conform unui comunicat de presa postat pe pagina de Facebook a companiei Tudo Taxi, taximetriștii il acuza pe primar ca a confundat pirateria cu taximetria. „Primarul Nicolae Robu confunda transportul in regim de taxi cu «pirateria» și declara ca șoferii UBER lucreaza legal, chiar…

- Municipalitatea Milano si statul italian au contestat decizia cu privire la mutarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) la Amsterdam, anunta Curtea de Justitie a Uniunii Europene, potrivit AFP.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, au precizat, pentru AGERPRES, surse…

- Decizie strigatoare la cer a Tribunalului Arad. Judecatoarea spagara care a retrocedat un sat intreg a scapat de puscarie. Este vorba despre fosta judecatoare de la Ineu, Florita Bolos, care a fost eliberata la doar 3 luni dupa ce a fost condamnata definitiv la 7 ani de inchisoare de catre Inalta…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis ca rechizitoriul intocmit de procurorii DIICOT in dosarul Romgaz, in care sunt trimisi in judecata fostul ministru al Economiei Adrian Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae, este nelegal, informeaza Agerpres.ro. Totodata, instanta a stabilt…

- Oamenii - si nu sobolanii - ar fi putut fi cauza raspandirii ciumei in timpul ''Mortii Negre'', una dintre cele mai grave pandemii din istoria omenirii, sugereaza un nou studiu, citat marti de Press Association.''Moartea Neagra'' a devastat populatiile europene intre 1346 si 1353 si a dus…

- Urmareste aceste semnale de alarma si daca le-ai sesizat in relatia ta, e timpul sa iei o decizie foarte importanta. Simti nevoia sa rescrii sms-urileAi senzatia ca scrii pentru cel mai important ziar din tara atunci cand vrei sa-i trimiti un mesaj jumatatii tale. Scrii, stergi,…

- Curtea Europeana de Justitie a decretat ca divortul unui barbat sirian oficializat intr-un tribunal traditional musulman in tara sa de origine nu este valabil in Germania, acolo unde locuieste acesta in prezent, scrie BBC.

- Comisia Europeana, organismul executiv al UE, a activat Articolul 7, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, conform AFP. CE a acordat un avertisment Executivului din Polonia, și a cerut…

- Sute de taximetriști protesteaza in Piața Victoriei Protest organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.), in Piata Victoriei. Foto: Agerpres. În Piata Victoriei din capitala, circulatia rutiera este afectata de un protest autorizat al…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca Uber va fi reglementata ca o companie de transport si nu ca un serviciu digital, conform Bloomberg. UPDATE - Reacția Uber in privinta deciziei Curții Europene de Justiție: „In majoritatea țarilor UE in care operam sub legea transportului sau suntem…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este serviciu de transport, nu un serviciu din domeniul informatiilor, care trebuie reglementat ca...

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene CJUE a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP citat de Agerpres.ro. In decizia sa, CJUE a subliniat ca un serviciu al carui scop este sa conecteze, prin…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma america...

- Presa ultimilor ani a tot consemnat faptul ca Romania are o mare problema atunci cand vine vorba de exportul de animale vii. Au existat semnale ca animalele care iau calea strainatații sunt chinuite peste limita oricarei imaginații atat pe timpul transportului, dar și in țarile de destinație atunci…

- Magistrati care au participat aseara la protestele de la Palatul de Justitie din Bucuresti au explicat ca au ales sa faca acest gest pentru ca magistratii sa fie lasati sa isi faca treaba nestingheriti. „Nu au nicio legatura cu politicul, absolut nicio legatura cu politicul”, a explicat unul dintre…

- Prima faza a negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana s-a incheiat. Potrivit unor surse de la Bruxelles, Consiliul European saluta progresul obtinut in prima faza a negocierilor, care este suficient pentru avansarea la a doua faza, care vizeaza perioada de tranzitie…

- ♦ In noua ministere, salariul mediu depaseste 5.000 de lei net pe luna ♦ Cele mai mari salarii sunt in Ministerul Afacerilor Externe (cu o medie de peste 10.000 de lei net pe luna), iar cele mai mici sunt in Ministerul Culturii (2.700 de lei net pe luna) ♦ In doua ministere (Justitie si Cercetare) salariile…

- Doi conducatori auto, considerati vinovati pentru producerea unui accident rutier soldat cu moartea unei tinere de 25 de ani, au fost condamnatia la inchisoare cu suspendare de un complet al Judecatoriei Alba Iulia. Sapte parti civile ar urma sa primeasca peste 110.000 de euro.

- O doctorița din Oradea a fost condamnata la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce o fetița de 5 ani a murit in spital, din cauza unei infecții digestive pe care medicul a tratat-o incorect, relateaza Ebihoreanul. Sentința este...

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, susține ca Secția speciala pentru investigarea infracțiunilor comise de judecatori și procurori, care urmeaza sa fie inființata in cadrul Parchetului General, este "total protejata de orice decizie a vreunui om politic".…

- Sentinta, care include si o amenda de 400.000 de dolari, a fost impusa de un judecator in Detroit, la patru luni dupa ce Schmidt, in varsta de 48 de ani, a pledat vinovat la conspiratie la frauda impotriva guvernului federal. Sentinta a fost in linie cu recomandarile procurorilor. Schmidt, cetatean…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, susține ca Secția speciala pentru investigarea infracțiunilor comise de judecatori și procurori, care urmeaza sa fie inființata in cadrul Parchetului General, este "total protejata de orice decizie a vreunui om…

- In februarie, un plic iesea pe usile Curtii Europene de Justitie din Luxemburg și era urcat intr-un avion cu destinatia Ministerul de Externe de la București. Un functionar roman avea sa citeasca pentru prima oara continutul scrisorii: Romania era instiintata ca a fost data in judecata de Comisia Europeana…

- La insistenta procurorilor, doi indivizi au fost condamnati pentru huliganism la 3 ani închisoare, cu executare. Verdictul a fost dictat de Curtea de Apel Chisinau, care a admis contestatia procurorilor împotriva sentintei Judecatoriei Chisinau (sediul Buiucani), prin care, la…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da, miercuri, o prima decizie pe fond in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca si-ar fi traficat influenta contra a 300.000 de euro, pentru a-l ajuta pe un om de afaceri sa obtina retrocedarea…

- Masura fiscala de a trece contributiile de la angajator la angajat promovata anul acesta de PSD-ALDE era critica anul trecut de deputatul social-democrat Florin Iordache, pe cand guvernul Ciolos redactase un proiect de ordonanta care prevedea acelasi lucru. Iordache cataloga proiectul de modificare…

- Blocul Național Sindical face publica o inregistrare de la Congresul BNS din noiembrie 2016, in care poate fi vazut, pe scena, vorbind audienței, deputatul PSD Florin Iordache. Acesta critica intenția Guvernului Cioloș de a transfera contribuțiile sociale in sarcina angajatului, spunand ca este vorba…

