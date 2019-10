Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit în județul Ialomița. Zece persoane și-au pierdut viața, iar alte șapte au fost ranite, dupa ce șoferul unui tir ar fi intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbuz.

- 10 persoane au murit, iar sapte au fost ranite in aceasta dimineata, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un TIR. S-a intamplat pe DN2A Slobozia-Urziceni. Din primele informatii, de vina a fost soferul TIR-ului, care a intrat pe contrasens. Ranitii au fost dusi la spitale din Slobozia si Bucuresti. In…

- Sambata dimineata, un grav accident rutier a avut loc intre un microbuz si un tir pe DN 2A, la intrare in comuna Sfantu Gheorghe, intre comunele Balaciu si Sfantu Gheorghe, din judetul Ialomita. In urma accidentului, zece personae au murit, iar alte sapte au fost ranite.La locul tragediei, numeroase…

- Accidentul a avut loc in jurul ore 05:00 dimineața, pe DN 2A, in zona localitații Sf. Gheorghe din Ialomița. „In accident au fost implicate 17 persoane, dintre care 16 din microbuz și una din TIR. Bilanț final: 10 decedați, intre care șoferul tirului și noua persoane din microbuz”,…

- Accidentul s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05.00, in satul Sf. Gheorghe, com. Balaciu, Ialomița. Un microbuz și un tir s-au ciocnit. Șoferul tirului și 9 persoane din microbuz au murit. In zona a fost declanșat planul roșu de intervenție.

- Accident cumplit de circulatie in judetul Ialomita. Noua persoane au murit si alte 10 au fost ranite intr-o coliziune dintre un microbuz, in care se aflau 17 pasageri, si un TIR. Nenorocirea a avut loc pe DN2A, sat Sf. Gheorghe, comuna Balaciu, sambata dimineata, in jurul orei 05.00.

