- Australienii spun ca nu ești niciodata prea batran ca sa conduci o mașina. Totuși, dupa un numar deloc de neglijat de accidente rutiere in care au fost implicați șoferi in varsta, cercetatorii au pus la dispoziția autoritaților un program privind siguranța drumurilor.

- La fel o ca o masina scumpa, achizitionarea unui smartphone cu pret estimat la 1500-2000 lire sterline este strict pentru consumatorii cu multa determinare si buzunare adanci. Livrat de cel mai mare producator smartphone din lume, Galaxy F pare ca va fi mai mult o demonstratie tehnologica si exercitiu…

- Zapada, temperaturile scazute și debutul lunii decembrie sunt motive de bucurie pentru pasionații de mișcare pe gheața. Și asta pentru ca, din prima zi a lunii cadourilor, s-a deschis patinoarului de la Iulius Mall Suceava, spre incantarea copiilor și adulților pregatiți pentru distracția de sezon.…

- Mircea Lucescu l-a antrenat pe Ilie Balaci la Dinamo, in ’80, si a povestit cum a trait vestea decesului. In acelasi timp, antrenorul considera ca un viciu mai vechi i-a afectat starea de sanatate.

- Litoralul turcesc a fost in 2018 una dintre cele mai cautate destinatii de catre turistii romani, numarul celor care si-au facut vacanta la mare in Turcia anul acesta fiind cu cateva zeci de mii mai mare decat in anii trecuti, potrivit datelor agentiei de turism Paralela 45.

- Timisoara a organizat in ultimii 20 de ani, periodic, Balul Sperantei si, tot an de an, oamenii generosi au donat pentru cauzele caritabile propuse de Asociatia Femeilor Anreprenor din Romania. Acum, la editie aniversara, organizatia va pune in prim-planul evenimentului exact acesti oameni generosi.…

- Trei sute de romani cu varsta de peste 75 de ani, cu stenoza aortica, care au nevoie de inlocuirea valvei aortice, dar pentru care este prea mare riscul de a fi operati, ar putea beneficia anual de inlocuirea valvei fara sa li se deschida toracele, ci doar cu ajutorul unui cateter introdus in corp…