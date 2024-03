Stiri pe aceeasi tema

- Președinta PSD București, Gabriela Firea, a anunțat miercuri, 28 februarie, pe Facebook, ca Biroul permanent al Organizației pe care o conduce a votat in unanimitate sa o susțina la Primaria Capitalei.„Sunt determinata sa muncesc din nou pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați…

- Candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca a trimis liderului PSD, Marcel Ciolacu si presedintelui PNL, Nicolae Ciuca, o scrisoare privind o alianta cu PUSL pentru Bucuresti. Intrebat despre aceasta scrisoare, Ciolacu a spus ca…

- In lupta pentru Primaria Capitalei sunt vehiculate doua nume, Gabriela Firea și Nicușor Dan. Sociologul Alfred Bulai aduce in discuție un alt treilea candidat, cu șanse mai mari decat cei doi de a caștiga. Val Valcu, in loc de intrebare „La noi, Firea – Nicușor parca e Joe Biden – Donald Trump. Adica…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca din discutiile pe care le-a avut cu liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, rezulta ca PNL nu va mai sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, joi urmand sa aiba loc o analiza la nivelul organizatiei, dar fara a se anunta candidatul…

