De Ziua Femeii, bărbaţii din ALDE au oferit flori alexăndrencelor De Ziua Femeii, barbatii din ALDE au oferit flori alexandrencelor in Eveniment / Doamnele si domnisoarele care au iesit din case joi, 8 martie, au primit flori din partea barbatilor din organizatia ALDE Teleorman. Membrii organizatiei ALDE Teleorman au fost prezenti in zona centrala a orasulului pentru a oferi o garoafa alba si urarea de “La multi ani!”, fiecarei doamne si domnisoare cu care s-au intalnit. “Alianța Liberalilor și Democraților Teleorman sarbatorește femeia! 8 Martie este ziua voastra! A tuturor celor care in fiecare zi purtați pe umeri grija și… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

