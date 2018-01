Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal al companiilor de taxi si al aplicatiilor online interzise de Primaria Capitalei, taximetristii au format un ”sindicat” obscur. Nu, nu e vorba de o structura paralela, ci mai degraba de o intelegere intre principalele companii din Bucuresti, in dauna clientilor. Surse DAS (Departamentul…

- Marian Godina știa cine este pedofilul din București. Acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care se declara revoltat de cele intamplate. Marian Godina a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le…

- Clujul, intre judetele cu cele mai multe si mai mari indemnizatii pentru cresterea copilului Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit intr-un interviu la Antena 3 despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim. „Mie nu mi se pare foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran și are aceleași drepturi pe carele avem și noi. In Israel…

- Un cunoscut interpret de muzica de petrecere, despre care mare parte din presa centrala (Click, Cancan, Libertatea, Wowbiz, Antena 3, Spynews, EVZ, Digi24, Romania TV etc) relateaza de luni de zile, pe larg, ca ar fi suspect de cancer, a fost operat la Oradea. I s-a extirpat o tumora de la…

- Protest spontan in Bucuresti! In jurul orei 7:00, zeci de taximetristi au parcat in fata Guvernului, nemultumiti fiind de cea mai recenta hotarare adoptata de Primaria Capitalei, care prevede ca toate firmele de taximetrie vor avea nevoie de licenta, inclusiv Uber, iar taximetristii trebuie sa trebuie…

- Monica Pop, binecunoscutul medic oftalmolog, a povestit despre un caz medical pe care l-a intalnit și care a marcat-o. Monica Pop, care de curand a povestit despre cazul unei asistente de la Spitalul de Oftalmologie din Capitala , a scos la iveala un alt caz care a șocat-o. Monica Pop, care s-a luptat…

- Invitata in cadrul unei emisiuni la Antena 3, Monica Pop, medic la Spitalul de Oftalmologie din Bucuresti, a povestit despre un eveniment violent petrecut intre una dintre asistentele de la unitatea medicala pe care o conduce si artististul Calin Greambasu.

- Bolnavul in varsta de 36 de ani a fost informat ca se numara printre bolnavii carora li se va face transplant in tara, la Spitalul „Sf. Maria" din Capitala. Unitatea medicala ar putea incepe activitatea de transplant pulmonar la inceputul anului 2018. „Eu nu o sa fac operatia la Spitalul AKH din Viena.…

- Medicul Monica Pop, de la Spitalul de de Oftalmologie din București, a relatat, joi seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii ”Sinteza zilei”, moderata de Mihai Gadea, ca a avut, in unitatea medicala pe care o conduce, o asistenta care a ajuns sa se bata cu pacienții. Unul dintre pacienți e chiar cantarețul…

- "Ii multumim Presedintelui Donald Trump pentru decizia curajoasa si corecta de a recunoaste capitala Statului Israel la Ierusalim. Ierusalimul este de 3000 de ani capitala poporului evreu, iar la momentul infiintarii Statului Israel, in urma cu 70 de ani, guvernul l-a ales drept capitala. De fapt,…

- In weekend-ul care urmeaza va avea loc, in Capitala, un eveniment dedicat pasionaților de jocuri video. Winter Championship va avea loc sambata, de la ora 10, in București, la IDM Club, și timp de peste 12 ore oricine poate participa la turnee esports, unde sunt puse la bataie zeci de premii. Adrian…

- Dupa ce s-a anuntat ca Primaria Capitalei intentioneaza sa adopte un proiect prin care Uber ar putea fi interzis in Bucuresti, compania a facut apel la dialog pentru a se gasi o solutie in favoarea cetatenilor.

- Nou protest in București, duminica, 3 decembrie. Aproape 500 de oameni au ieșit in strada in Piața Victoriei din centrul Capitalei și cer demisia celor doi doua Camerele ale Parlamentului și retragerea legilor Justiției din dezbaterea parlamentarilor. Protestatarii s-au mobilizat pe Facebook și au inceput…

- Spitalul de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Capitala nu mai poate face analize medicale pacientilor, incepand de vineri, din cauza datoriilor catre laboratorul privat, in timp ce internarile au fost sistate in doua sectii, din lipsa materialelor. De asemenea, joi noapte unei femei i-a fost facuta operatie…

- Spitalul de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Capitala nu mai poate face analize medicale pacientilor, incepand de vineri, din cauza datoriilor catre laboratorul privat, in timp ce internarile au fost sistate in doua sectii, din lipsa materialelor. De asemenea, joi noapte unei femei i-a fost facuta operatie…

- Cei doi președinți ai Camerelor din Parlament participa la ceremonia militara care are loc in Parcul Carol din București, informeaza Antena 3. Zeci de coroane și jerbe de flori sunt depuse, joi, la Mormantul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Depunerea…

- Cristina Stamate va fi inmormantata miercuri la Cimitirul Bellu din Capitala. Marti, trupul neinsufletit al actritei a fost depus in foaierul Teatrului de Revista "Constantin Tanase". Cristina Stamate a murit, luni, la varsta de 71 de ani, la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde fusese internata joi.…

- Bernard Hiller, unul dintre profesorii starurilor de la Hollywood, se afla la Bucuresti, iar Madalina Ghenea nu a ratat ocazia sa-l intalneasca. Astfel, actrita a scos din buzunar nu mai putin de 800 de euro pentru a lua parte la cursurile sustinute de acesta in Capitala. A

- Corina Chiriac a facut dezvaluiri despre situația financiara a celei care a fost actrița Cristina Stamate. Cristina Stamate a murit fara sa mai aiba vreo ruda in viața. Astfel ca de inmormantarea artistei se vor ocupa colegii sai de la teatru. Cristina Stamate nu avea o situație finaciara tocmai buna,…

- Mii de oameni au protestata ieri in țara și in Capitala, cerand retragerea noilor legi ale Justiției. O prima reacție din partea PSD a venit aseara, prin vocea lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al social – democraților. Prezent in studioul Antena 3, Codrin Ștefanescu a comentat manifestațiile…

- Un incident grav a avut loc sambata in București, unde o femeie a fost atacata cu un cuțit, in plina strada, in zona Giurgiului. Un barbat in varsta de 51 de ani a incercat sa iși omoare iubita, o femeie cu 10 ani mai tanara decat el, atacand-o cu un cuțit. Totul s-a intamplat in plina strada, in zona…

- Daniel Buzdugan a povestit prin ce experiența a trecut miercuri seara, in timp ce se afla in taxi, in traficul infernal din Capitala. Daniel Buzdugan, care este coleg la radio cu Mihai Morar , este unul dintre personajele publice care țin constant legatura cu fanii pe rețelele de socializare. Daniel…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei va susține, maine, de la ora 18:00 (Telekom Sport 2), un meci amica cu Samoa, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, din Capitala. Pe 25 noiembrie, „Stejarii” vor infrunta Tonga, tot la București.

- “In cadrul depozitului am pus la dispozitie circa 200 de locuri de munca pentru persoanele din Bucuresti si din localitatile din vecinatatea capitalei, iar pana la finalul anului 2018 ne propunem sa dublam numarul angajarilor, urmand ca acesta sa creasca de la an la an”, a declarat Gregory Richarte,…

- Vremea schimba foaia. Meteorologii anunta ca, azi si maine, peste tara noastra va patrunde o masa de aer rece. Mihai Timu, meteorolog la Agentia Nationala de Meteorologie, a declarat la Antena 3 ca vremea se va schimba in perioada urmatoare si ne putem astepta la primii fulgi de nea, in Bucuresti.…

- Capitala a atras pana in prezent cele mai multe nume internationale in industria hoteliera, zece lanturi straine pu­nandu-si sigla pe mai mult de 25 de hoteluri din Bucu­resti, arata o analiza a ZF pe baza datelor de la compania de consultanta in domeniul hotelurilor Fivestar Hospi­tality si a celor…

- Simona Halep, noul lider mondial din WTA, incepe sa devina un nume din ce in ce mai important pe tot mapamondul. Astazi, la restaurantul "Cuptorul cu Lemne" din Capitala, a avut loc un vernisaj de pictura cu caricaturi ce o infațișau pe jucatoarea romana. Potrivit www.zi-de-zi. ...

- Fostul principe Nicolae va veni în România luna viitoare și are de gând sa faca dezvaluiri despre întregul scandal în care este implicat Casa Regala, inclusiv despre interdicția de a-și vedea bunicul, pe Regele Mihai. ”Dorește sa vina în România, în…

- Accidentul a avut loc pe bd. Lascar Catargiu din Capitala. Un motociclist a acrosat din spate un taxi, pe sensul spre Piata Victoriei. Motociclistul a fost transportat, constient, la Spitalul de Urgenta Floreasca. Circulatia a fost oprita temporar, pe bd. Lascar Catargiu, sensul catre…

- VREMEA. Prognoza METEO in București. Temperatura in termometre crește brusc și coboara fulgerator de pe o zi pe alta in București. Astazi avem o maxima de 16 grade Celsius in București. VREMEA. Prognoza METEO in București. Luni, vor fi 20 de grade Celsius, cu o minima de 6 grade Celsius,…

- Minerul Alin Baran ar fi murit din cauza bacteriilor din Spitalul de Arși din Capitala. Este acuzația grava facuta de președintele Asociației Naționale a Protecției Pacienților. Acum, surse medicale au spus ca controlul facut a fost doar de forma.

- Unul dintre minerii raniți in explozia de la Uricani din 30 octombrie, care fusese adus la Spitalul de Arși din Capitala, a murit joi dimineața, a declarat pentru AGERPRES directorul medical al unitații sanitare, Cristian Nițescu. Ulterior, ministrul Sanatații, Florian Bodog, a dispus Inspecției…

- Unul dintre minerii raniti grav in urma exploziei din Mina Uricani a murit, joi dimineata, la Spitalul de Arsi din Capitala. Barbatul avea arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului si la nivelul cailor respiratorii.Citeste si: Ce se intampla cu tichetele de vacanta in 2018. Directiva ministrului…

- Caz socant in Capitala. Un barbat a murit in mainile medicilor chiar intr-o piața din București. Firma privata de ambulanța, care se afla in zona, nu ar fi aplicat corect manevrele de resuscitare, informeaza Antena3. Mai mult, ambulanța privata nu avea autorizatie, a anunțat Raed Arafat.Pentru…

- Aparitie surpriza printre protestatarii care se indreptau spre Palatul Parlamentului. Printre oameni a fost zarit si fostul premier Dacian Ciolos. Alaturi de el se afla si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna, conform Antena3.ro. Sursa foto: Antena3.ro. ...

- VEZI AICI ARTICOLUL: EXCLUSIV Imagini de groaza din București. Carnea pentru macelarie, transportata in portbagaj- VIDEO In urma publicarii articolului, un alt cititor ne trimite o imagine de groaza, care arata, de fapt, o practica naucitoare. Imaginea surprinsa demonstreaza cum era ținuta…

- Duminica ar urma noi proteste in Capitala. In 5 noiembrie, ”Corupția ucide” cheama oamenii in strada. ”Duminica ne strangem la Guvern, iar la ora 19:00 plecam in mars, catre Casa Poporului.” anunța evenimentul de pe Facebook. [citeste si] Iata și motivele: ”1. Proiectul…

- Povestea celor doi medici olteni, ambii colegi de facultate la Craiova a fost prezentata in cadrul emisiunii „In premiera cu Carmen Avram” difuzata de postul național de televiziune Antena3. Alexie Ionache, medic specialist de boli interne si boli infectioase originar din…

- Un accident grav a avut loc, duminica seara, in Capitala, la intersectia bulevardelor Vasile Milea si Timisoara, informeaza Antena 3. Doua masini s-au ciocnit, in urma impactului una dintre ele rasturnandu-se.

- Reprezentantul WAZE Romania a prezentat, in cadrul unei transmisiuni LiVE pentru Libertatea.ro, cum eviti ambuteiajul de pe soseaua Colentina, din Bucuresti si la ce solutii de fluidizare a traficului in zona Colentina ar putea apela autoritatile. Paul Dorneanu, reprezentantul WAZE in Romania, a aratat,…

- Un numar de 62 de copaci au cazut astazi in București dupa o zi de ploaie. Mai multe mașini au fost avariate. Traficul a fost paralizat din acest motiv, dar și din cauza ca intreaga Capitala arata ca un parc auto in zilele ploioase. Cel puțin patru persoane au fost ranite. Canalizarea nu…

- Potrivit unui comunicat al politiei din St. Gallen, incidentul a avut loc in localitatea nord-estica Flums, in apropiere de oficiul postal. Un leton in varsta de 17 ani a atacat sapte persoane, cinci femei si doi barbati - unul fiind in stare grava - , iar un bebelus a fost ranit dupa ce a cazut…

- Fostul vicepreședinte PSD și primar al Sectorului 5 din București, Marian Vanghelie, a afirmat, sambata, la Antena 3, ca fostul director SRI George Maior ar fi fost șantajat de catre fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, cu dosarul fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria" pe care Romania…