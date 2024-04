Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, il acuza pe Nicușor Dan ca nu a demarat proiecte noi in timpul administrației sale și „traieste din proiectele lasate la cheie si fondurile europene atrase de Gabriela Firea”.

- Catalin Cirstoiu spune ca a fost sambata, alaturi de George Tuta si echipa PSD-PNL de la sectorul 1, sa vorbeasca cu bucurestenii in parcul Bazilescu, ”fiindca primarul Clotilde Armand sta izolata in biroul sau, ca si Nicusor Dan, si nu stie sa comunice deschis cu oamenii”.”Locuitorii din sectorul…

- Candidatul PSD – PNL la alegerile pentru Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a reiterat vineri ca nu are de gand sa se retraga din cursa electorala, subliniind ca va merge pana la capat, dar exista „grupuri de interese” care „alimenteaza” o astfel de informatie pentru ca „le este teama”. „Nu ma retrag…

- Catalin Cirstoiu, candidatul comun al PNL și PSD pentru Primaria Capitalei, i-a laudat luni, la Digi24 , pe șefii de campanie Gabriela Firea si Sebastian Burduja. A vorbit de asemenea despre program. „Gabriela Firea e o femeie excepționala, e o femeie eleganta, care a facut ceva in orașul asta, bune…

- Catalin Cirstoiu i-a raspuns luni lui Nicușor Dan, care a afirmat ca medicul, candidat comun al Coaliției la Primaria Capitalei, este controlat de PSD și ca nu iși va putea face propria campanie. Ce spune Catalin Cirstoiu despre principalii sai oponenți Managerul Spitalului Universitar de Urgența din…

- Catalin Cirstoiu a fost prezentat in urma cu scurt timp in mod oficial drept candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei. Medicul a fost nevoit sa raspunda și la intrebarile jurnaliștilor, chiar daca au fost unele dificile. Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Carstoiu, a fost intrebat…

- Candidatul unic PNL-PSD pentru Capitala, medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar din București, a ajuns marți, in jurul orei 11.00 la Guvern și discuta cu liderii filialelor partidelor din București. Conform unor surse politice, Gabriela Firea și Sebastian Burduja au fost desemnați…

- In exclusivitate pentru Bugetul.ro, Gabriela Firea a vorbit despre dezamagirea pe care o simte in urma deciziilor luate pe ultima suta de metri de guvernanți!"Anul trecut eram candidatul comun cert al Alianței PSD-PNL la Bucuresti, fiind candidatul cel mai bine plasat in toate sondajele. (...) A urmat…