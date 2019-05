Stiri pe aceeasi tema

- In funcție de rata de creștere a site-ului, numarul utilizatorilor care au incetat din viața se va situa, pana la sfarșitul secolului, intre 1,4 miliarde și 4,9 miliarde, arata un nou studiu. Multe dintre aceste profiluri „fantoma” vor aparține persoanelor care au trait in India (din cauza populației…

- Un barbat a sfarșit tragic dupa ce a incercat sa-și faca un selfie pe o cladire inalta din Bombay, India. Barbatul s-a urcat pe cladire și s-a așezat pe marginea terasee, in incercarea disperata de a iși face un selfie cat mai impresionant. Din pacate, barbatul a sfarșit tragic. Bucata de cladire pe…

- Caz tragic .Peste 20 de elevi s-au sinucis din cauza notelor proaste obținute la examenele de stat. Unul dintre elevi s-a aruncat in fața trenului, iar un altul și-a dat foc Cel puțin 21 de elevi și-au pus capat zilelor in ultima saptamana, in India, dupa ce au aflat ca nu au luat note de trecere la…

- La intoarcerea din India, CRBL a avut probleme cu Poliția de frontiera din cauza amuletei de 30.000 de euro. Ca sa fie sigur ca ajunge cu amuleta in Romania, artistul a pus-o in ghiozdanul pe care l-a luat cu el in avion, fara sa-și dea seama ca Poliția o va gasi la controlul de securitate. CRBL a fost…

- Declarația secretarul general al NATO de la Consiliul Nord-Atlantic la nivelul miniștrilor de externe ai țarilor membre ale NATO de la Washington a starnit reacții ofuscate la Moscova. Vorbind in favoarea creșterii cheltuielilor pentru aparare, justificata prin prezența amenințarilor și a imperfecțiunii…

- Concurenți la Asia Express, George Vintila și Șerban Copoț au fost la un pas de a dormi pe strada dupa ce vecinii familiei care i-a gazduit o noapte in India au facut scandal. Vecinii familiei la care urmau sa innopteze cei doi concurenți au facut scandal deoarece aceștia au alta religie și pielea mai…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in acest sezon a ajuns la 173, potrivit ultimei informari publicate miercuri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din aceasta cauza…

- Activitatea (desfașurata de elevii clasei a III-a B) se intituleaza „Maini dibace” și face parte din cadrul proiectului de parteneriat educațional pe care il desfașuram in colaborare cu Centrul de primire in regim de urgența Focșani și Parohia Dumbravița din Suraia, pe parcursul anului școlar 2018-2019.…