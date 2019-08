Stiri pe aceeasi tema

- Crizele de tremurat ale cancelarului german, Angela Merkel continua sa starneasca curiozitate in randul populației și pe rețelele de socializare apar diferite teorii. Germanii considera in proporție covarșitoare – 80% - ca tremuratul este o problema personala a cancelarului, dar internauții din restul…

- Parkinson, scleroza multipla, frig, anxietate - crizele de tremurat ale cancelarului Angela Merkel au starnit numeroase teorii in presa din intreaga lume, in timp ce sefa guvernului german asigura ca starea ei de sanatate este buna, fara sa dea insa mai multe explicatii, noteaza marti intr-un comentariu…

- Lumea medicala este in alerta din cauza repeziciunii cu care se raspandeste o ciuperca. Descoperita in 2009 in Japonia, aceasta a ajuns pe toate continentele si infecteaza oameni din 30 de tari. Si ce e mai rau e faptul ca in unul dintre trei cazuri infectia este letala, arata un studiu recent…

- Milagros Alanis Moyano, o tanara din Mar de Plata, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a mers sa se distreze la Origen Festival impreuna cu un un grup de prieteni. La festival, Milagros a luat o pastila de ecstasy și a inceput sa se simta foarte rau, fiind transportata de urgența la spital,…

- La doar zece ani, Cezar Stratan, merge pe urmele tatalui sau. Dupa o pauza de doi ani, fiul lui Pavel Stratan, revine in lumea muzicii.Acesta a lansat o noua piesa cu Eva-Maria, fiica fostului membru al trupei O-Zone, Radu Sarbu.

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost vazuta din nou tremurand miercuri in timpul unei ceremonii, al treilea incident de acest fel intr-o luna, starnind intrebari despre starea sa de sanatate, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres . Acest nou episod s-a produs aproape de pranz in timpul…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi in final o pierdere pentru toata lumea, chiar daca o parte a companiilor și-au mutat sediile generale in Germania, relateaza Reuters potrivit mediafax. „Germania, ca locație financiara,…