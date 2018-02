Stiri pe aceeasi tema

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si Bucuresti. "Sunt…

- 'Nu poti sa dezvolti capital uman fara sa ai o lege functionala a parteneriatelor public private si fara o lege a lobby-ului. PPP-ul si lobbyul trebuie sa fie mecanisme eficiente si legitime de aparare a intereselor capitalului romanesc, nu doar o relatie cu Guvernul Romaniei, ci in relatie cu institutiile…

- Angajatorii nu gasesc în piata absolventi ai Facultatii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi straine din cadrul ASE pentru ca multi dintre ei sunt angajati din timpul facultatii, spune Tanase Stamule, prodecanul facultatii.

- România are un PIB de 200 de miliarde de euro, cu 20 de milioane de locuitori, iar Portugalia are acelasi PIB, cu jumatate din locuitori, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate (INACO), Andreea Paul, într-o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni.…

- Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei conferinte, a declarat, luni, ca absorbtia efectiva a banilor europeni in Romania pe acest ciclu financiar se ridica la peste 12 procente, tara noastra fiind pe locul 19 in Uniune din acest punct de vedere. „Absorbtia…

- Romania s-a clasat pe locul 64 in lume la competitivitatea talentelor la inceputul acestui an, cazand de pe locul 55, ocupat anul trecut, informeaza marti INACO, facand referire la recentul "Raport Global al Competitivitatii Talentelor 2018. Diversitate pentru Competitivitate". Raportul…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat, cetatean roman, vineri, intr-un apartament din zona Alba Iulia din Capitala, italianul fiind dus la audieri.Conform unor surse judiciare, italianul a fost preluat de barbat de la Aerportul "Henri Coanda" si au mers impreuna in apartamentul…

- Comitetul Interministerial pentru Competitivitate (CIC), reunit la Ministerul Economiei, a inceput demersurile de colectare a datelor relevante pentru directiile de actiune stabilite in privinta celor cinci prioritati mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate. CIC isi propune concentrarea…

- In topul primelor 100 de companii exportatoare doar 7 au capital majoritar romanesc si numai 5 companii au capital integral romanesc, atrage atentia Initiativa pentru Competitivitate (INACO), care a elaborat un ghid de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti.

- Companiile romanesti, cu precadere IMM-urile, pot aplica pentru finantare in scopul internationalizarii, prin intermediul a 12 programe de diferite, dintre care zece reprezinta programe cu fonduri europene, iar celelalte doua sunt in colaborare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri din Romania,…

- Antreprenorii romani ar trebui sa incerce sa iasa pe pietele externe, iar, in ajutorul lor, trebuie facut un puternic lobby guvernamental si privat pentru Romania, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO).

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- &"Când la finalul lui 2016 avertizam ca anul 2017 va fi pentru România megaprovocator, iar în contextul apariției lui Trump, ca lider al hegemonului, lumea va intra într-o turbulența majora, chiar

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se afla pe aceeasi 'lungime de unda' cu presedintele SUA, Donald Trump. Liderul Camerei Deputatilor spune ca si-ar dori ca ambasada Romaniei din Israel sa fie mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. O decizie similara a fost deja adoptata de presedintele american, Donald…

- In țari ca Romania, Grecia, Bulgaria, Craiunul se sarbatorește pe 25 decembrie. Rusia, Serbia sau Ierusalim serbeaza pe 7 ianuarie. Ion Andronache, student la Academia de Teologie Ortodoxa din Chișinau vorbește despre data cand trebuie sa sarbatorim Craciunul.

- ”60% dintre investițiile publice din Romania sunt pe fonduri europene și, in loc sa fie o ocazie in care comisarul european sa se simta ca acasa, se intampla ceva incredibil la ASE. Sunt persoane care nu mai au pic de discernamant, care se gandesc sa strige lucruri incalificabile, vulgare, in condițiile…

- Romania este singura tara unde BNR cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a spus Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate, avertizand ca si proiectul de buget pe 2018 aduce aceeasi lipsa de viziune ca in 2017, „adica sa…

- Cea mai inalta cladire moderna de birouri din Romania, Unirii View, incepe sa prinda conturi in centrul Bucurestiului. Lucrarile avanseaza intr-un ritm sustinut, cladirea urmand sa domine la inceputul lunii viitoare peisajul zonei ultracentrale din Capitala, ajungand la etajul al unsprezecelea si o…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana, informeaza un comunicat. Conform sursei citate,…

- Conform unui comunicat, oficialul european se va intalni cu prim-ministrul Mihai Tudose, cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, cu ministrul delegat pentru fonduri europene Marius Nica, cu ministrul delegat pentru afaceri europene Victor Negrescu si…

- Asociatiile INACO - Initiativa pentru Competitivitate si "Tine de noi", impreuna cu Fundatia Hanns Seidel - Romania, organizeaza luni o dezbatere pe tema bugetului pe anul 2018. "Asociatiile 'Tine de Noi' si INACO lanseaza o ampla dezbatere dupa modelul constituit de experienta britanica din cadrul…

- Momente dramatie pentru cantareata Ileana Constantinescu, informeaza Romania TV. Artista a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitala, din cauza unor probleme cardiace, dar si cu glicemia mare. Desi, initial, aceasta trebuia sa ramana internata in spital pana dupa sarbatori, medicii au anuntat-o ca…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu și ministrul delegat pentru fonduri europene Marius Nica vor susține un dialog cu cetațenii pe tema viitorului Europei. Evenimentul, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, are loc in data de 19 decembrie 2017, incepand cu ora…

- Initiatorii acestei propuneri au fost deputatii liberali. "Aceasta initiativa legislativa pentru care dvs ati votat viza posibilitatea Opozitiei de a initia procedura de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor la solicitarea unei treimi din parlamentari sau a liderilor a cel putin doua…

- Gheorghe Turda pregatește un spectacol aniversar aparte, in primavera anului viitor. In luna martie 2018, cand va implini 70 de ani, solistul cu cel mai mare grad din muzica autohtona (general in rezerva) ii vrea alaturi de el, pe scena Salii Palatului, pe legendarul Al Bano și, de ce nu, pe gigantul…

- Gigi Becali face, vara de vara, cele mai tari transferuri, iar preferati au devenit fotbalistii crescuti la Academia nasului sau, Gica Hagi. Numai ca nici prin cap nu i-a trecut finantatorului de la FCSB ca face ”import” de ”viciati”! Trei dintre fotbalistii care au lasat litoralul pentru Capitala fumeaza…

- Garry Kasparov, cel mai tanar campion mondial din istoria șahului, la doar 22 de ani, in 1985, a vizitat pentru prima oara Romania, ca invitat special al conferinței Making The Right Moves, organizata marți de Profit.ro la Hotel Marriott din Capitala, in care a oferit sfaturi din experiența sa pentru…

- Tema propusa – „Provocari generatoare de bune practici in asistența sociala“ a prilejuit prezentarea acestei profesii și exercitarea ei in Romania, punandu-se accent pe competența, valoare, promovare, și reorganizare. La eveniment au participat asistenți sociali din județ, reprezentanți…

- O campania de plantare a 3.200 de copaci in zona din comuna Piscu din judetul Galati a fost anuntata de Grupul de magazine Auchan. Initiativa face parte din proiectul Mobilizatron 2017, prin intermediul caruia, sambata, 25 noiembrie 2017, echipa organizatorilor, alaturi de Primaria Piscu, Facultatea…

- Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness Center in anul 2017, prezentat intr-un comunicat al INACO, remis marti Agerpres, Europa domina si in acest an, primele cinci pozitii in top fiind ocupate de Elvetia, Danemarca, Belgia, Austria si Finlanda. Ultimele pozitii in clasamentul…

- Anul acesta la IndAgra a fost prezenta pentru prima oara o societate a carei activitate este concentrata pe construirea caselor de lemn. Insa la targ a venit cu scopul de a face lobby pentru folosirea termoizolațiilor din lana de oaie. Deocamdata, termoizolații nemțești. Pentru ca, spune Mihai Palagi,…

- Municipiul Cluj-Napoca va candida pentru obtinerea titlului de Capitala europeana a sportului in anul 2022, atuurile orasului fiind infrastructura sportiva, dar si faptul ca aloca 5% din bugetul local anual pentru acest domeniu, transmite corespondentul MEDIAFAX. Viceprimarul Dan Tarcea…

- In cursul zilei de maine, 17 noiembrie, Asociația Studenților Independenți Dacia (ASID) organizeaza o conferința in cadrul Facultații de Istorie a Universitații București incepand cu ora 12:00. In cadrul conferinței intitulate „Basarabia 1918-2018 Provocari la adresa Romaniei privind Unirea”,…

- NEWS ALERT Doliu in lumea muzicii din Cluj. Dirijorul Tudor Ciupeiu, gasit spanzurat Un dirijor in varsta de 32 de ani, Tudor Ciupeiu, asistent universitar la Facultatea de Arte din cadrul Universitatii Oradea, s-a sinucis prin spanzurare pe o strada din Cluj-Napoca. Apropiatii lui spun ca breasla muzicala…

- "Consider doua lucruri importante pentru Romania, pe care trebuie sa le urmarim: in ce domenii avem traditie si ce domenii sunt acum la zero. Suntem, ca specie, intr-un moment de cotitura, foarte important. Din economia digitala s-au desprins patru directii mari, care marcheaza din ce in ce mai mult…

- Romania este cea mai modesta economie inovatoare a Uniunii Europene, cu cea mai accentuata viteza de deteriorare a performanțelor, a declarat, marți, Andreea Paul, președinte al INACO - Inițiativa pentru Competitivitate. "România este cea mai modesta economie inovatoare din UE…

- Romania este vital sa se ancoreze la regulile de disciplina fiscala, bugetara și bancara europeana, a declarat, luni, Andreea Paul, președinte al INACO - Inițiativa pentru Competitivitate. "Propunerea INACO este sa punem accent pe acțiunile dedicate creșterii competitivitații…

- Sunt cetațean european și vreau mai multa Europa, cu Romania in zona Euro. Cum ințeleg eu economic și politic acest pas: sa acceleram lucrurile! Fara a le forța.Este esențial sa fim racordați la participarea la Euro. Luna viitoare vom vedea mai concret care este noul mod de a aborda moneda europeana…

- Romania are o mina de aur: inventica romaneasca. Doar oamenii cu viziune pot sa observe acest potențial. Suntem invitați sa-i cunoaștem. Think-tank-ul INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, in parteneriat cu Forumul Inventatorilor Romani, CEC Bank, Fundația Dignitas, ASPES și Facultatea REI – Academia…

- Inițiativa pentru Competitivitate - INACO organizeaza pe 14 noiembrie, la Academia de Studii Economice, o dezbatere cu tema "Romania inventiva. Romania competitiva. Topul invențiilor romanești cu impact in economia reala". Evenimentul este organizat în parteneriat cu Forumul…

- Dezbatere publica: Cum susținem inițiativele inventatorilor romani? Care sunt domeniile in care inventica ar putea susține la randul ei economia romaneasca?"Romania are o mina de aur: inventica romaneasca. Cred ca doar oamenii cu viziune pot sa observe acest potențial. Va invit sa-i cunoașteți",…

- Rasaritul soarelui este o adevarata sarbatoare, in fiecare dimineata, pentru cativa detinuti din Penitenciarul Jilava. Inca de la primele ore, ei pleaca spre locurile lor munca, in afara puscariei, prarasind astfel celulele imbacsite si ticsite cu zeci de condamnati. Se bucura, practic, de libertate,…

- „Ma adresez acum in mod special generatiei tinere, dumneavoastra, studentilor la ASE - probabil ca o parte dintre voi se vor angaja, iar o parte veti deveni intreprinzatori. O sa ma inrebati - da, dar de unde sa obtinem bani, nu avem capital. Intr-adevar, este dificil sa pornesti in afaceri fara capital,…