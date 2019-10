De ce companiile de curierat au probleme în România. Steven van Groningen de la Raiffeisen, explicații Acesta a comparat productivitatea unei afaceri de curierat din Romania cu cea a uneia din Germania, aratand ca increderea clientilor incetineste productivitatea firmei de curierat din Romania. 'Cand ne uitam in jurul nostru, exista incredibil de multe oportunitati pentru cresterea productivitatii. Se pune deci intrebarea de ce nu se materializeaza aceste oportunitati? Sa va spun o scurta istorie, care mi-a fost relatata de patronul unei companii de curierat. Unul dintre angajatii lui, un sofer, a plecat sa munceasca in Germania, si dupa mai mult timp fostul patron l-a intrebat cate livrari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Economia Romaniei nu va ajunge niciodata la nivelul productivitatii economiei Germaniei, indiferent cat de multe masuri de crestere a productivitatii vor fi implementate, atat timp cat in societatea romaneasca nu exista incredere intre participantii la schimburile comerciale, a declarat miercuri presedintele…

