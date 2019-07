De ce ar putea avea loc oricând un alt Cernobîl Nimeni din Uniunea Sovietica nu credea ca e posibil. Dar se pare ca cel mai mare accident nuclear din istoria umanitații a fost prezis în Biblie, în Noul Testament. Cartea sfânta spune ca din cer va cadea o stea și va otravi râurile și apele din lumea de jos. Mulți vor muri. Biblia spune ca steaua se va numi Pelin, ceea ce s-ar traduce în ucraineana prin &"Chornobyl&" Cernobîlul e catastrofa care umbrește orice efort pentru un viitor ecologic sustenabil. Cum am putea furniza suficienta energie și resurse pentru șapte miliarde de oameni, dintre… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

