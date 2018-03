Stiri pe aceeasi tema

- L-a batut cu coada maturii pentru ca refuza sa se spele. Este explicatia unei femei de 33 de ani data in fata autoritatilor dupa ce copilul de sapte ani al concubinului sau a fost dus la spital cu vanatai pe tot corpul, la sesizarea cadrelor didactice de la Scoala 16, unde baiatul invata. Femeia care…

- UPDATE: Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența au luat act in ședința de astazi de decizia Inspectoratului Școlar Județean Buzau de a suspenda vineri, 23 martie, cursurile in școlile din 38 de comune și orașul Pogoanele. Astfel, inchiderea școlilor ramane la latitudinea IȘJ și a autoritaților…

- Un baiat de 7 ani a ajuns astazi la spital cu vanatai pe tot corpul dupa ce ar fi fost batut de concubina tatalui sau, femeia in grija careia barbatul și-a lasat copilul cat timp el este plecat la munca in strainatate. Minorul este elev la Școala nr. 16 din municipiul Buzau iar dimineața a […] Articolul…

- Cadrele didactice de la Scoala numarul 16 sunt ingrozite. In aceasta dimineata, un elev in varsta de 7 ani a ajuns la unitatea de invatamant batut, tumefiat, cu vanatai pe fata si pe corp. Profesorii s-au sesizat si au demarat o ancheta. Asa au aflat ca micutul a fost batut crunt seara trecuta de concubina…

- In plin centru al Buzaului, ziua in amiaza mare, statiile de taxi sunt campuri de bataie pentru taximetristii care isi disputa un loc de parcare „mai in fata“, totul pentru un client in plus. Un episod al eternei certe dintre taximetristii avizi de clienti s-a desfasurat acum un an in statia de la Sf.…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse intr-un liceu din Dolhasca, Suceava. Un elev de clasa a noua este scos din sala de clasa, cu palme si injurii, de catre profesoara de engleza. Pe holurile scolii si tanarul a devenit agresiv.

- Desi 80% dintre profesorii buzoieni semnasera, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru boicotarea simularii examenului de Evaluare Nationala, ieri, simularea s-a desfasurat in toate scolile din judet, cu o singura exceptie. Este vorba despre Liceul pentru Deficienti de Vedere. Simularea la Evaluarea…

- Un elev botosanean a fost dus in stare grava la spital dupa ce a fost batut la scoala, in timpul programului. Tanarul are o fractura de craniu si a fost transferat la Clinica de Neurochirurgie din Iasi. La nivelul scolii se face o ancheta, iar agresorul va fi supus unei expertize.

- Polițistii si jandarmii au fost alertați in aceasta seara de agenții de paza de la Spitalul Județean dupa ce mai mulți romi s-au strans in curtea unitații medicale pentru a-si boci o ruda adusa la UPU in stop cardio- respirator. Femeia, in varsta de 41 de ani, din Simileasca, s-ar fi simțit rau dupa…

- Judecatoria Constanta considera ca lasarea in libertate a celor trei femei care au agresat un elev in incinta scolii ar reprezenta un real pericol pentru ordinea publica, ar da nastere unei neincrederi in organele judiciare, iar alte persoane ar putea fi incurajate sa se poarte intr-un mod asemanator.…

- Judecatoria Constanta arata in motivarea deciziei prin s-a dispus arestul la domiciliu in cazul celor trei femei care au agresat un elev al scolii nr 28, chiar pe holurile institutiei, ca gravitatea faptei nu a impus arestarea preventiva a acestora, asa cum ceruse procurorul de caz.

- Valentine’s Day a devenit un simbol al iubirii si romantismului, insa viata Sfantului Valentin a fost departe de imaginea idilica a unui tanar indragostit. Potrivit stirileprotv.ro, Sfantul Valentin a fost un preot crestin, care a trait la Roma, in timpul imparatului Claudius al II-lea. El obisnuia…

- UPDATE In urma verificarilor interne, la nivel de IPJ Buzau s-a stabilit ca persoana vizata de acuzațiile adolescentului din Cernatești este ajutorul șefului de post din comuna. Acesta este de aproximativ 13 ani in Poliție. In urma sesizarii facuta duminica de adolescent prin apel la 112, la nivel de…

- UPDATE In urma verificarilor interne la nivel de IPJ Buzau s-a stabilit ca persoana vizata de acuzațiile adolescent din Cernatești este ajutorul șefului de post din comuna. Acesta este de aproximativ 13 ani in Poliție. In urma sesizarii facuta duminica de adolescent prin apel la 112, la nivel de Inspectorat…

- Consilierii judeteni ai Partidului National Liberal au votat impotriva intereselor celei mai mari comunitati rurale buzoiene, care, culmea!, este condusa de un primar PNL, opunandu-se adoptarii proiectului de hotarare privind exprimarea avizului Consiliului Judetean Buzau in favoarea Asociatiei de Dezvoltare…

- Polițiștii Secției 4 Rurale Peciu Nou au reținut un barbat, de 43 de ani, banuit ca ar fi agresat un minor in incinta unei instituții de invațamant. ... The post Barbatul care a batut un elev in scoala din Sanmihaiu Roman a fost retinut de politisti appeared first on Renasterea banateana .

- Totul s-a petrecut in judetul Dambovita. Elevul a mai facut probleme si in trecut. Este extrem de violent, isi bate colegii, iar mai nou, chiar si profesorii. Scadalul a avut loc in sala de clasa. Elevul l-a imbrancit pe profesorul de biologie, iar apoi l-a luat la bataie. Cadrele didactice…

- Cele trei femei cu varste cuprinse intre 29 si 37 de ani au fost retinute de politistii constanteni, urmand ca dupa-amiaza sa se prezinte in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Ele sunt acuzate de lovire si alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Incidentul a avut loc…

- Cazul elevului Mustafa, de 14 ani, elev in clasa a V-a la Școala 28, a revoltat un oraș intreg. Vorbim aici de un copil cu comportament violent, care a fost batut de trei mame pe holul instituției. Atitudinea femeilor este de condamnat chiar de conducerea instituției, iar poliția a și deschis un…

- Un elev de clasa a VIII-a din localitatea Sanmihaiu Roman, judetul Timis, a fost batut, luni, de tatal unui coleg, chiar in timpul orei. Tatal victimei a declarat ca atacatorul "a inceput sa-i care pumni in fata sub privirile colegilor". "In urma cu trei luni l-am mutat de la Timisoara. Copilul mi-a…

- Un minor de aproape 14 ani a fost agresat în Școala nr. 28 din Constanța în cursul zilei de marți, 30 ianuarie. Agresoarele sunt mamele colegilor de clasa ale baiatului care ar fi avut un comportament agresiv fața de aceștia.

- Trei indivizi s-au oferit sa-l duca pe un barbat acasa, la Vernești, cu mașina, insa, profitand ca era beat crița, l-au batut pana l-au lasat lat pe șosea, nu inainte de a-i lua telefonul. Deși nu se putea ține pe picioare, omul a reușit sa opreasca o mașina și sa roage șoferul sa sune la […] Articolul…

- "Vreau sa se faca dreptate si doamna director sa platesca pentru ca a refuzat sa cheme Ambulanta si Politia si m-a dat afara din scoala cu copilul, chipurile pentru ca as face galagie. Nu am dreptul sa stau in scoala, intr-o institutie de stat? Unde este securitatea copiilor nostri?", a declarat femeia,…

- Baiatul batut de trei femei intr-o scoala din Constanta a fost dus, miercuri, de mama sa la Serviciul de Medicina Legala. Femeia a declarat ca doreste ca persoanele care i-au batut copilul sa fie pedepsite, solicitand autoritatilor sa faca dreptate in acest caz. Ea spune ca ar fi fost un conflict anul…

- Polițiștii au fost sesizați de directoarea unei școli din Constanța in legatura cu faptul ca un elev a fost agresat fizic, in pauza dintre cursuri, de mamele a doi elevi, colegi de-ai sai, mai mici ca varsta.

- Inca un aviz este necesar pentru ca locuitorii satelor Vadu Pașii, Stancești și Scurtești, din comuna Vaduu Pașii, sa poata parcurge traseul pana la Buzau și retur cu autobuzele operatorului municipal de transport in comun Trans Bus. Acest aviz ar putea veni imediat dupa ședința Consiliului Județean…

- Un elev din Ploiesti a fost batut de doi colegi de scoala, la iesirea de la ore. Evenimentul a avut loc pe strada Bobalna, iar agresorii sunt doi tiner in varsta de 15 ani. Victima s-a ales cu nasul rupt, parintii acesteia fiind cei care au sunat la Politiei pentru a reclama agresiunea. Iata…

- Politistii din Braila au declansat o ancheta dupa ce un adolescent de 17 ani, elev al Colegiului National Nicolae Balcescu din Braila, a fost batut marti de cinci tineri, care nu sunt elevi ai acestei scoli si care au intrat in unitatea de invatamant in timp ce paznicul s-ar fi aflat la o alta intrare…

- O scena violenta a avut loc, in aceasta dimineața, intr-o școala din vestul țarii. Un baiețel in varsta de 10 ani, inscris la o școala din Calan, județul Hunedoara, a sesizat poliția orașului, in jurul orei 09.15, cu privire la faptul ca a fost batut de invațatoare, in sala de clasa. Incidentul s-a…

- Nou caz de violența este investigat de Poliție, dupa ce un elev ar fi fost batut de invațatoare la o școala din Calan, județul Hunedoara. Agresiunea ar fi avut loc in timpul orei. Baiatul de 10 ani s-a dus la Poliție, unde a reclamat ca ar fi fost batut de invațatoare la școala din Calan, la care invața.…

- Tatal care a batut un elev in curtea liceului din Pestisani a fost retinut miercuri seara, pentru 24 de ore. Barbatul in varsta de 37 de ani era suparat ca fiica lui a fost lovita cu bulgari de zapada, fapt pentru care acesta a intrat in școala cu un cuțit și a agresat un elev in varsta de 14 ani.

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj deruleaza in acest moment o ancheta la Scoala din Pestisani, dupa ce doi elevi ar fi fost implicati intr-o altercatie. In conflictul respectiv ar fi intervenit si un adult. Potrivit Inspectoratului de Politie al ...

- Nu-l cunosc personal pe comisarul Radu Gavris, politistul caruia madam ministru i-a cerut deunazi ,,un pas in spate”. Asa cum nu-l cunosc personal nici pe Marian Godina, agentul devenit celebru pe retelele sociale, care a lansat aceasta campanie de solidarizare cu colegul sau de breasla. Imi fac insa…

- Un barbat, de 42 ani, din localitatea galateana Ivesti, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, in noaptea de Revelion, si-a batut crunt fiica, de sapte ani, cu o coada de topor, a declarat joi, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Oana Hancu. Potrivit sursei…

