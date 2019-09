Stiri pe aceeasi tema

- Fosta judecatoare la Inalta Curte de Casație și Justiție, originara din comuna buzoiana Beceni, care a bagat in corzi decidenții Prefecturii dupa ce a cerut daune de 70.000 de euro motivand ca s-a intarziat timp de 26 de ani emiterea unui titlu de proprietate pentru o suprafața de 5,44 ha de teren,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie s a pronuntat astazi in cauza unde mai multe persoane au fost cercetate pentru initiere, constituire de grup infractional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup Legea 39 2003 art. 7 . Este vorba de cunoscutul dosar Portul, care a zguduit judetul Constanta…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la zece ani de inchisoare in dosarul in care era acuzat ca a platit 30 de milioane de lei din bugetul CJ pentru plantarea de perdele forestiere si pentru alte proiecte…

- In dosarul in care polițistul de la Permise Auto, Claudiu Lup, și Ilie Vartolomei sunt judecați, primul pentru luare de mita și abuz in serviciu, cel de-al doilea pentru dare de mita și trafic de influența, se solicita instanței anularea unor probe, respectiv a inregistrarilor telefonice care au fost…

- Inalta Curte de Casație și Justiție i-a cerut in ședința de vineri, 28 iunie, procurorului de ședința de la Direcția Naționala Anticorupție sa precizeze care sunt elementele de noutate pentru care DNA solicita confirmarea redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care principalul vizat este fostul…

- Victor Mocanu, fost senator PSD si presedinte al Consiliului Judetean Buzau, a fost condamnat definitiv vineri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani si sase luni inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, in legatura cu fraudarea unor contracte de achizitie aparatura medicala pentru…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat marti Curtea Constitutionala cu o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la atributiile Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), ridicata de Parchetul General in dosarul in care este judecat…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat marti Curtea Constitutionala cu o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la atributiile Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), ridicata de Parchetul General in dosarul in care este judecat…