Daniel Zamfir, solicitare urgentă către șeful INS "Eu constat aici, poate dupa aceea discutam cu AEP, ca desi ne imputinam natural, asa cum ne-ati spus, la referendumul din 2012 erau pe liste 18,2 milioane, iar la referendumul din 2019 suntem 18,9 milioane. Adica sunt cu 700.000 mai multi inscrisi pe listele electorale, desi ne spuneti ca din cauza sporului negativ ne imputinam. Deci, ne imputinam fizic, dar crestem pe listele AEP. Vreau sa stiu daca este o diferenta sau de ce nu este o concordanta intre ceea ce recenzati dumneavoastra si ceea ce regasim noi ca oameni care voteaza? Uitandu-ma pe datele acestea, din ceea ce prezentati dumneavoastra…

