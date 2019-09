Daniel Zamfir, ALDE: Ne aliem cu Ponta, Tudose şi un limbric. Nu înţeleg decizia. Am refuzat să fiu preşedintele Senatului "ALDE LA RASCRUCE Am profitat de absenta mea din aceste zile pentru a incerca sa diger trecerea brusca pe care ALDE a savarsit-o in doar o saptamana de la a incerca sa dea un suflu nou guvernarii (lucru perfect intemeiat in care cred si eu) la iesirea de la guvernare si indreptarea catre o socanta fuziune cu Ponta-Tudose-si-un-limbric. Nu, evident ca nu am reusit si nu reusesc sa inteleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte, nu doar pentru ca am fost plecat o saptamana in vacanta nu o luna, ci pentru ca probabil fiindu-mi cunoscuta fermitatea convingerilor a fost mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

