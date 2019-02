Daniel Suciu, propus de PSD la Ministerul Dezvoltării, a mprumutat partidul cu 37.000 lei Liderul deputaților PSD, Daniel Suciu, propus de partid ca vicepremier și ministru al Dezvoltarii, a acordat PSD un împrumut în valoarea de 37.000 lei, potrivit declarației sale de avere. Social-democratul de 39 de ani a profesat câțiva ani ca jurnalist, pâna sa se îndrepte spre o cariera politica, potrivit Mediafax. Potrivit declarației de avere din iunie 2018, publicata pe site-ul Camerei Deputaților, Daniel Suciu avea o contribuție financiara catre PSD în valoare de 37.000 de lei, de tipul împrumut acordat în nume personal. Împrumutul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica Danei Savuica a studiat in strainatate, dupa ce a obținut o bursa, insa a revenit in Romania, unde a terminat studiile la Universitatea din București, iar apoi s-a angajat temporar la Ministerul Mediului. Dana Savuica este foarte mandra de fata ei și se bucura ca Julie a gasit acest loc de munca.…

- Diploma de licența a falsului medic ginecolog Raluca Birsan, care a lucrat 10 ani la Spitalul Județean Ilfov fara studii in domeniu, are aceeași serie și același numar cu cele de pe documentul lui Alin Barbu, care din 2008 este absolvent de Jurnalism. Contactat de Libertatea, Alin Barbu spune ca vrea…

- Secretariatele Rectoratului și Decanatului UMF Carol Davila au cautat, azi-noapte, la rugamintea decanului Catalin Cirstoiu, care este sursa falsului descoperit de ziarul Libertatea la Spitalul Județean Ilfov. Marți, 13 februarie, ziarul a expus pretinsa diploma de absolvire a Facultații de Medicina…

- Doua persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, intr-un accident rutier produs in apropiere de Palatul Parlamentului, in zona intersectiei str. Izvor - Pod Hașdeu. Au fost implicate doua autoturisme, dar a fost avariata și o a treia mașina, care era parcata și in care nu se aflau persoane. In jurul…

- Ofiteri - 893 locuri 1. Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", Sibiu (3 ani): 264 locuri 2. Academia Fortelor Aeriene "Henri Coanda", Brasov (3 ani): 184 locuri 3. Academia Navala "Mircea cel Batran", Constanta (4 ani): 108 locuri 4. Academia Tehnica Militara, Bucuresti (4 ani): 219 locuri 5.…

- Radu Umbres (38 de ani) este doctor in antropologie sociala la University College din Londra, are studii postdoctorale la Institutulul Jean Nicod, Ecole Normale Superieure din Paris si un master in sociologie al Universitatii din Oxford. Preda la Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative…

- TaxControl se numește aplicația prin care va puteți calcula impozitele pe cladiri sau pe terenuri. Este gratuita, dar funcționeaza doar pe telefoanele cu iOS. Adrian Bodo și-a descoperit pasiunea de a crea aplicații de mobil in urma cu un an. A cumparat un curs, s-a apucat de citit și in doar doua…

- In aceste zile, la Timișoara, in cadrul Facultatii de Drept au loc doua actiuni cuprinse in cadrul unui proiect derulat in colaborare cu facultatile similare din cadrul Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitații din Craiova, Universitații „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitații „Alexandru…