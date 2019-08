Premierul Viorica Dancila s-a intalnit marți, la Bruxelles, cu noul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Romania este deschisa unei cooperari stranse cu noua Comisie privind prioritațile noastre comune", a scris Dancila pe twitter dupa intrevederea cu oficialul european. Intalnirea are loc in contextul in care, La Bruxelles, au loc interviurile privind portofoliile din cadrul Colegiului Comisarilor.