De la utopia comunită, la locurile fericirii

La Galeriile Reperaj-Cetate, Corpul C, a avut loc sâmbătă vernisajul expoziţiei personale de pictură Andreea Rus, cu titlul „Behind the Utopia. Looking for the meaning of life” (În spatele utopiei. În căutarea sensului vieţii). Vioara Bara, preşedinta Uniunii Artiştilor Plastici – filiala Oradea, a prezentat-o… [citeste mai departe]