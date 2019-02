Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca bugetul este unul nerealist, supraevaluat si intarziat, catalogand PSD ca partid incompetent si incapabil sa conduca Romania. Seful statului a precizat, in concluzie, ca sesizeaza la CCR Legea bugetului de stat pe 2019. „Un lucru este clar. Guvernarea…

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care a motivat de ce a refuzat propunerile de numire in funcțiile de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii regionale si administrației publice și de ministru al Transporturilor. Șeful statului explica faptul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia redeschiderii redactiei Radio Europa Libera in Romania. "'Aici e Radio Europa Libera!' Se va auzi, incepand de astazi, din nou in Romania, chiar daca intr-o formula noua, adaptata tehnologic lumii in care traim. Salut cu bucurie…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj la implinirea a 20 de ani de la Revolutia Romana din 1989. „In Decembrie 1989, satui de abuzuri și neajunsuri, romanii au ales sa lupte in strada pentru idealurile lor. Semenii noștri și-au dat viața pentru ca noi sa traim astazi in libertate…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce Guvernul Dancila a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala, privind un conflict de natura institutionala intre Executiv si Presedinte, dupa refuzul numirii in functie a doi ministri. Seful statului spune ca aceasta…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre implicarea sa in scandalul de astazi din Parlament. "Niște povești inventate. Nu am avut nicio implicare. Nu trebuie sa susțin o moțiune de cenzura, opoziția trebuie s-o susțina și sper s-o faca", a declarat Klaus Iohannis. De asemenea, acesta a…

- Președintele Klaus Iohannis l-a criticat, joi, pe Eugen Teodorovici, pentru declarația privind limitarea dreptului de a lucra in strainatate, afirmand ca e o propunere de a-i ”sechestra” pe romani in interiorul granitelor tarii și ca ”intr-o țara normala, un ministru a doua zi pleaca”.„Sper…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a lansat, miercuri, intr-un atac dur catre coalitia de guvernare, in Parlament, cu ocazia sedintei solemne dedicata Centenarului: „Ascultați vocea romanilor, recuplați-va la interesele naționale! Nu faceți rau societații romanești mergand mai departe cu legile justiției…