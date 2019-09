Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 5,6 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, la 30 de kilometri vest de capitala Albaniei, Tirana, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), transmite Reuters. Potrivit USGS, epicentrul seismului a fost localizat la o adancime de 10 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, in Marea Neagra, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), scrie Mediafax.Seismul s-a produs la adancimea de opt kilometri, in Marea Neagra. Citește și: Mihai…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs miercuri la ora 8.30, in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs la adancimea de 150 de kilometri, potrivit Institutului național pentru Fizica Pamantului, citat de Mediafax. Cele mai apropiate orase de epicentrul seismului sunt…

- Cel putin doua persoane au fost ranite in urma cutremurului produs vineri in regiunea greaca Atena, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, citate de agentia Reuters, potrivit Mediafax. Doua persoane au fost ranite usor de caderea unor fragmente din cladiri, au declarat oficiali…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs sâmbata la nord de insulele japoneze Okinawa, a anuntat Institutul Geologic din Statele Unite, potrivit Reuters.Seismul s-a produs la o adâncime de 257 km, la aproximativ 346 km nord de Naha, capitala prefecturii Okinawa.Nu exista informatii…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs sambata in largul prefecturii Okinawa din arhipelagul japonez, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: VIDEO - Petrecere deosebita in SUA: o femeie a implinit 114 ani,…

- Trei mineri au murit, luni, in urma unui cutremur de mica intensitate produs la o exploatare miniera din sudul Poloniei. Incidentul a avut loc la mina Staszic, situata in apropierea oraselului Katowice, relateaza agentia Reuters. Noua mineri se aflau in subteran in momentul in care s-a produs un cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade a avut loc miercuri în regiunea de frontiera între Panama si Costa Rica, a informat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Reuters. Epicentrul s-a aflat la 44 de kilometri la vest de orasul David din Panama,…