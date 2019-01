Cutremur cu magnitudine 3 în Balcani Cutremurul a fost inregistrat la o adancime de 5 km, potrivit INFP. In Romania, doua cutremure s-au produs, duminica la pranz, in județul Buzau. Primul seism, produs la ora 11:24 a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter, la o adancime de 137 de kilometri. Al doilea s-a produs la ora 11:55, avand magnitudinea de 2,7 pe scara Richter, la o adancime de 118 kilometri, potrivit INFP. In 2018, cel mai puternic seism a avut loc in data de 28 octombrie, in judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter, miscarea tectonica fiind resimtita si la Bucuresti. In 2017,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur miercuri dimineața, in zona Vancea.Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineața, in judetul Vrancea la adancimea de 126 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), conform Mediafax. Cutremurul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 pe scara Richter s-a produs, in timpul nopții de miercuri spre joi, in judetul Vrancea, la adancimea de 65 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), potrivit Mediafax.Cutremurul s-a produs la ora locala 01.52. Citește…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 15.25. Actualul seism a fost precedat de unul de 3,1 pe Richter, in noaptea de marti spre miercuri. Un alt seism, cu magnitudine de 3,1 pe scara Richter s-a produs in timpul nopții de marți spre miercuri, in judetul Buzau, la adancimea de 106 de kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, la adancimea de 131 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Cutremurul s-a produs la ora locala 15.25. Citește și: Victor Ponta ataca Guvernul! Ce a avut de…

- Cutremurul a avut loc la o adancime de 170 de kilometri, iar epicentrul a fost in judetul Buzau, aproapede granita cu Vrancea.Alte doua cutemure de peste 3 pe Richter au avut loc miercuri in zona seismica Vrancea, in decurs de aproape sase ore. Cel mai puternic a inregistrat 3,8 pe scara…

- Un cutremur de 3,8 pe Richter a avut loc cu putin timp in urma, in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs la 7:37 de minute, in judetul Buzau, la adancimea de 170 de kilometri. Cutremurul a avut loc la cateva ore dupa un altul, de 3 pe Richter, care s-a produs tot in aceasta dimineata, in judetul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs, în aceasta dimineata, în judetul Vrancea, la o adâncime de 70 de kilometri. Potrivit INFP, seismul a fost înregistrat la ora 5.47 si a avut magnitudinea 3,6 pe scara Richter. Miercuri,…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,2 pe scara Richter s-a produs, marti, zona Crisanei, in judetul Arad, la o adancime de doar 9 kilometri.Seismul s-a produs la ora 10.45, la o adancime de doar 9 kilometri in zona Crisanei.Cutremurul a avut magnitudinea de 2,2 pe scara Richter.