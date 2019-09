Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este oprit in acest moment pe magistrala de cale ferata 400, intre statiile Gherla si Cluj-Napoca, din judetul Cluj, din cauza unui tren de marfa cu defectiuni tehnice, anunta Centrul Infotrafic. Potrivit politistilor, trenul de marfa s-a stricat astazi intre statiile Gherla si Cluj-Napoca,…

- Cursa Tarom care trebuia sa decoleze din Paris cu destinația București a fost anulata, situație semnalata catre Libertatea de catre un cititor care ar fi trebuit sa se afle la bordul zborului TAROM. Intr-un comunicat publicat pe site, compania aeriana precizeaza ca zborul a fost anulat din motive tehnice.…

- Furtuna din vestul tarii a afectat circulatia feroviara pe magistrala Timisoara – Bucuresti, unde mai multe trenuri cu peste 800 de calatori au ramas blocate din cauza caderilor de tensiune provocate de caderea unor copaci pe firele de curent.

- Aventurile continua pentru cei care aleg sa calatoreasca cu trenul in Romania. Ieri seara, din cauza furtunii, mai multe trenuri au ramas blocate pe ruta Timișoara – București, din cauza unor copaci care au fost puși la pamant de vantul puternic. Au fost inregistrate ore de intarziere. Una dintre garnituri…

- Doua sute de calatori care se aflau în trenul InterRegio pe ruta Bucuresti - Timisoara, au fost evacuati, duminica seara, în gara Recas, dupa ce a izbucnit un incendiu la locomotiva electrica.

- TAROM anunta anularea cusei ROT 392 Londra – Bucuresti. Aeronava urma sa decoleze la ora locala 16:50 de pe Aeroportul Heathrow. Compania anunta ca o serie de natura tehnica fac imposibil zborul. "Din cauza unor evenimente de natura tehnica aparute inopinant la aeronava, cursa ROT 392 Londra - Bucuresti,…

- Caz șocant pe aeroportul Otopeni, în aceasta dimineața. Pasagerii unui avion care trebuiau sa ajunga la Timișoara au fost anunțați de comandant ca avionul nu poate decola pentru ca lipsește o piesa a avionului sau a fost furata pur și simplu și ca trebuie sa fie