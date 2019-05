Stiri pe aceeasi tema

- Euroscepticul Viktor Orban, premierul Ungariei, se afla in Transilvania, intr-o vizita de doua zile, intre 8 și 10 mai. Liderul ungar este invitat de UDMR, pentru a sprijini formațiunea maghiara sa transmita hotararea Ungariei vecine pentru proiectul autonomist al UDMR. Inaltul oficial ungar nu a solicitat…

- Punand in balanta informatiile despre summitul de la Sibiu, fara nicio urma de indoiala iese in avantaj Viorica Dancila. Atat de mult s-a plans ca nu a fost invitata de presedintele Iohannis sa participe si ea, in calitate de premier al tarii care detine presedintia UE, incat a reusit sa se victimizeze.…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, va propune la summitul Consiliului European de la Sibiu reformarea Uniunii Europene prin modificarea Tratatului Lisabona, liderul de la Viena pledând pentru introducerea unor reglementari europene mai stricte, inclusiv pentru protejarea statului de drept.Sebastian…

- Un nor de praf saharian acopera Europa. Va afecta si Romania. Un urias nor de praf saharian se intinde deasupra Europei, iar in urmatoarea perioada va ajunge si in Romania. Norul provine in principal din Algeria si deja a cuprins zone importante din Spania, Elveția, sudul Italiei, Malta și insulele…

- „Pentru o Renastere europeana” isi intituleaza Emmanuel Macron scrisoarea catre cetatenii Uniunii Europene. Este un document fara precedent. Presedintele francez se adreseaza fiecarei tari in limba proprie. Asadar, scrisoarea este publicata si in limba romana. Este un document programatic. Se aminteste…

- Angela Merkel si Emmanuel Macron se vor întâlni la Paris. O noua întrevedere între cei doi lideri menita sa reafirme consolidarea axei franco-germane care s-ar putea dovedi cruciala pentru viitorul Uniunii Europene, având în vedere ca Brexit-ul se afla în impas,…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a obtinut, miercuri, cele mai multe voturi in Comisia LIBE a Parlamentului European, dupa audierile de marti pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Parchetului European. Laura Codruta Kovesi a primit 26 de voturi,…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a exprimat speranta ca Uniunea Europeana "isi va regasi sensul si valorile" in mandatul Presedintiei romane a Consiliului UE, subliniind ca, dincolo de performantele economice, Europa este un spatiu al civilizatiei iudeo-crestine. "Dincolo de datele economice,…