Elevii clasei a 12-a se pregatesc intens pentru susținerea examenului de maturitate. De la inceputul lunii iunie, toți absolvenții de liceu vor intra in examenele deja programate, iar pentru a obține calificativul “ADMIS”, notele fiecarui elev in parte trebuie sa aiba media aritmetica de 6. Iata cum se calculeaza media de la BAC! In fiecare an, incepand cu luna Iunie, elevii care au terminat liceul se pregatesc sa susțina cu emoție examenul de bacalaureat. Regulile, in ceea ce privește media, sunt aceleași in fiecare an pentru elevii care susține examenul. Pentru a obține calificativul “ADMIS”…