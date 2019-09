Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Kensington a publicat, luni dimineața, trei noi fotografii cu Prințul George, care a implinit varsta de 6 ani. Pozele au fost facute de mama prințului, Kate Middleton. In doua dintre aceste imagini George se afla in gradinile Palatului Kensington și poarta un tricou de fotbal cu insemnele echipei…

- Kate Middleton a mers insoțita de Prințul William la finala masculina de la Wimbledon ce s-a disputat duminica, 14 iulie. Iar expresiie ducesei pe parcursul meciului au fost de-a dreptul amuzante. Kate nu și-a putut ascunde incantarea pe parcursul finalei de la Wimbledon, unde Novak Djokovic l-a invins…

- Giorgio Armani și-a prezentat noua colecție toamna-iarna Haute Couture in cadrul Paris Fashion Week și a reușit sa impresioneze inca de la primul model. Daca show-ul a inceput cu ținute intunecate, acesta s-a incheiat cu o explozie de culoare și stralucire. „Impresia este aceea a suprafeței apei pe…

- Saptamana Modei de la Paris a adunat in capitala franceza nume mari din industria de fashion, dar și numeroase celebritați. Iar cele mai multe au participat la lansarea colecției toamna-iarna 2019/2020 haute couture a casei de moda Valentino. Celine Dion, Naomi Campbell și Gwyneth Paltrow sunt doar…

- Celine Dion este fara doar și poate regina Saptamanii Modei de la Paris. Artista participa la toate prezentarile, iar aparițiile sale sunt spectaculoase. Dupa ce cantareața canadiana a aparut pe strazile din Paris purtand ținute extrem de elegante ce au dezvaluit noul stil vestimentar al lui Dion, aceasta…

- Celine Dion a devenit o adevarata regina a modei. ȘI a aratat acest lucru in weekend, la Paris, unde a realizat mai multe ședințe foto. Garderoba excentrica a artistei in varsta de 51 de ani a facut furori in capitala franceza. In ultimii ani, Celine a inceput sa experimenteze cu stilul ei, alegand…

- Kate Middleton s-a alaturat Familiei Regale britanice la parada Trooping of the Colour, care marcheaza ziua oficiala de naștere a Reginei Elisabeta a II-a. Iar ducesa de Cambridge a stralucit alaturi de soțul ei și de cei trei copii ai lor. Kate a purtat cu aceasta ocazie o rochie galbena semnata Alexander…