Stiri pe aceeasi tema

- Pana masiva de curent in New York, peste 45.000 de persoane au ramas fara curent electric din cauza unui incendiu la un transformator electric din cartierul Manhattan. Circulatia trenurilor de metrou s-a oprit in unele zone din cauza penei de curent, patru statii fiind inchise publicului din cauza…

- Jennifer Lopez a dezvaluit care a fost momentul in care s-a indragostit de actualul ei iubit, sportivul Alex Rodriguez. Vedeta americana este mai indragostita ca niciodata de Alex Rodriguez, cel cu care urmeaza sa se casatoreasca. Intr-un interviu, diva hollywoodiana a dezvaluit care a fost momentul…

- Jennifer Lopez a facut dezvaluiri despre primele sale doua mariaje. Ea a spus care a fost adevaratul motiv pentru care s-a maritat. Jennifer Lopez are o lista lunga de cuceriri in randul barbaților și a fost casatorita de trei ori, cu Ojani Noa, cu Chris Judd și Marc Anthony. Despre primele sale doua…

- Diva hollywoodiana iși ia toate masurile de precauție pentru a nu fi inșelata și pentu a fi la curent cu fiecare mișcare pe care o face actualul ei partener de viața, Alex Rodriguez. Jennifer Lopez urmeaza sa se casatoreasca cu Alex Rodriguez, cel despre care s-a spus ca ar fi inșelat-o. pentru a preveni…

- Un elicopter s-a prabusit luni peste un imobil din Manhattan, a anuntat departamentul de pompieri al metropolei americane New York, transmit Reuters si AFP. Imobilul este situat pe artera Seventh Avenue din...

- Jennifer Lopez a avut parte de un mic incident la un eveniment la care a participat recent. Fusta i-a jucat feste și a alunecat de pe ea. Incidentul a avut loc la Council of Fashion Designers of America, eveniment la care Jennifer Lopez a foost premiat pentru stilul ei vestimentar. Pentru gala respectiva,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a marturisit marti unor diplomati ca s-a gandit in mod serios sa-si vanda resedinta oficiala din Manhattan, din centrul metropolei americane New York, pentru a ajuta organizatia sa depaseasca criza bugetara grava in care se afla, transmite AFP.…

- Trofeul ii va fi inmanat de printul Albert II de Monaco la gala de inchidere a evenimentului, pe 18 iunie. Festivalul va incepe pe 14 iunie. Recent, Douglas a revenit in zona televiziunii odata cu rolul din „The Kominsky Method" (Amazon), care i-a adus un Glob de Aur anul acesta. Gigantul de streaming…